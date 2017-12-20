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Talep patladı! Rekor sipariş geldi...

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Talep patladı! Rekor sipariş geldi...
Tesla'nın ürettiği elektrikli kamyon Tesla Semi için şimdiye kadarki en büyük sipariş geldi. UPS, 125 sipariş birden vererek tüm siparişlerin açık ara önüne geçti.
Talep patladı! Rekor sipariş geldi... Talep patladı! Rekor sipariş geldi... Talep patladı! Rekor sipariş geldi...

Tesla, geçtiğimiz ay Elon Musk'ın sunumuyla tanıttığı ağır vasıta modeli Tesla Semi için ön siparişler almaya devam ederken bir yandan da rekorlar kırıyor. Tesla Semi elektrikli kamyon geçen hafta Pepsi'den alınan 100 sipariş bu hafta tarih oldu.

Dünyanın en büyük lojistik ve kargo şirketlerinden UPS tam 125 adet Tesla Semi sipariş ederek şu ana kadarki en büyük siparişi vermiş oldu ve rakibi DHL'in Tesla hamlesinden de geri kalmamış oldu.

UPS, bu siparişle benzin dışında propan, doğalgaz ve elektrik gibi alternatif enerjilerle çalışan ağır vasıta filosunu genişletmeyi amaçlıyor. Tesla'nın gelen sipariller karşısında Model 3 üretimindeki teslimat problemini yaşayıp yaşamayacağı merakla beklenirken, her şeye rağmen yıllık 300 bine yaklaşan ABD ağır vasıta pazarında büyük bir oyuncu olacağı kesin gibi görünüyor.

2019 yılında yollarda olacak Tesla Semi siparişi vermek için 20 bin dolar kapora yatırmak gerekiyor. 480km sürüş menziline sahip olan versiyonun fiyatı 150 bin dolar iken 800km menzile sahip versiyon 180 bin dolar. Araç 0-100 km hıza yüksüz 5 saniyede ulaşırken 36 ton yükle birlikte aynı hıza 20 saniyede erişebiliyor.

KİMLER TESLA SEMİ SİPARİŞ ETTİ?

Tesla Semi siparişi veren firmalar arasında Walmart, Pepsi, Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, DHL, Sysco, Loblaw, Meijer gibi dev kuruluşlar bulunuyor.

Pepsi 100, Sysco 50, Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch 40, Loblaw 25, Wal-Mart 15 adet Tesla Semi siparişiyle öne çıkıyor. Firmanın şu ana kadarki toplam önsipariş adedinin 2 bin dolayında olduğu sanılıyor.

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