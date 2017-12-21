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Audi yüzbinlerce aracı geri çağırdı

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Audi yüzbinlerce aracı geri çağırdı
Almanya'nın önemli otomobil üreticilerinden Audi firması, yangın tehlikesi yüzünden 330 bin aracı geri çağırdı.
Audi yüzbinlerce aracı geri çağırdı Audi yüzbinlerce aracı geri çağırdı Audi yüzbinlerce aracı geri çağırdı

Audi'den yapılan açıklamada 2011 ile 2015 yılları arasında üretilen A4, A5 ve Q5 modellerinde bulunan ilave ısıtıcılarda meydana gelen teknik hatadan dolayı yangın çıkma ihtimali olduğundan bu modellere sahip olan araç sahiplerine ulaşılarak hatanın giderilmesi için servislere çağrıldıklarını duyurdu.

Özellikle kış aylarında kullanılan ek ısıtıcıların bilgisayar yazılımında kaynaklanan bir hatadan dolayı ısıtıcıların istenilenin dışında fazla ısıttığını ve bundan dolayı da yangın çıkma ihtimalinin olduğunu belirten Audi Sözcüsü, yanma ihtimaline karşı ek ilave ısıtıcının kapatılmasını ve aracın motorunun çalıştırılmamasını istedi. Audi marka araçlardaki teknik hatanın giderilmesinin firmanın yetkili servisleri tarafından ücretsiz giderileceği ve bir iki saat süreceği bildirildi. Bu zamana kadar araçlarda meydana gelen yanma olaylarında herhangi bir kişinin yaralanmadığı, maddi hasar meydana geldiği duyuruldu.

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