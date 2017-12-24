İkinci yarıda ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun %100 penaltı olduğunu belirten Yasin, "Sonradan girmek çok zor, bunu bugün de yaşadım. İnşallah 2. yarıda iyi performans gösterip, 21. şampiyonluğumuzu almak istiyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha çok oynayıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Sabri Sarığoğlu'nun müdahalesi bence yüzde 100 penaltı. Herkes "Yasin Öztekin kendini atıyor" diye konuşuyor. Bence hakem penaltıyı o nedenle vermedi." dedi.
25 Aralık 2017 Pazartesi5 R.Ahir 1439
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Yasin isyan etti! yüzde 100 penaltı
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