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2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil var?

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2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil var?
2018'de kaç gün tatil var? Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak? 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin var.
2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil var? 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil var? 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil var?

2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yaptı. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılmış olundu. 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılacak. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurlara bu kez 12.5 gün tatil yapmış olacaklar.

İŞTE 2018'İN RESMİ TATİLLERİ

YILBAŞI TATİLİ

Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

23 NİSAN

Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe genk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS

Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTA SONUNA GELİYOR

19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Önceki günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü haftasonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

15 TEMMUZ

19 Mayıs gibi 15 Temmuz tatili de hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazar günü.

KURBAN BAYRAMI

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

29 EKİM

2017 yılında Pazar gününe denk gelen 29 Ekim tatili bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil var.

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