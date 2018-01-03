Nejat Birecik'in yerine gelen Mustafa Kurt kimdir, memleketi neresi?

Bunun ardından Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları’nın Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Peki, yeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Mustafa Kurt kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Mustafa Kurt'un detaylı biyografisi...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un sanat kurumlarında değişikliğe gitmesi sonucunda Nejat Birecik'in görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sanat kurumlarında değişikliğe giderek Devlet Tiyatrolarını Genel Müdürlüğü’ne yeni bir isim atadı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Nejat Birecik’in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan Mustafa Kurtatandı. Tüm bu gelişmeler sonrasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Kurt’un kim olduğu ve hayatına ilişkin detaylı bilgi öğrenilmek üzere sorgulamalara başlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt, kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır?

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA KURT KİMDİR?

1965 yılında Nevşehir’de doğdu.

1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü 1988 yılında bitirdi.

Aynı yıl Adana Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1989-1994 arası sanatçı olarak görev yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü oldu.

Adana’da gerçekleşen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kurucusudur.

2007–2008 Arası Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başrejisör olarak görev yaptı.

1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü – Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi.

Konservatuvar son sınıf öğrencileri ile mezuniyet oyunları çalıştı. Bunlar; Bernarda Alba'nın Evi, Ben Anadolu, Joko'nun Doğum Günü' dür.

MUSTAFA KURT’UN OYNADIĞI OYUNLARDAN BAZILARI

· Çayhane

· Karakolda

· Bir Şehnaz Oyun

· 72. Koğuş

· Bir Ceza Avukatının Anıları

· Kanlı Nigar

· Güneş Çocukları

· Kadıncıklar

· Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

· Taşra Fıkraları

· Midas'ın Kulakları

· Nikah Kağıdı

· Atçalı Kel Mehmet

· Susuz Yaz

· Mevlana

· Haydi Karına Koş

· Katip Çıkmazı

· Ali Ayşe'yi Seviyo· Ay Işığında Şamata

· Hep Vatan İçin

· Cimri

· Kuru Gürültü

MUSTAFA KURT’UN YÖNETTİĞİ OYUNLAR

2013-2014 Sezonu, Bizim Yû‏nus (Ankara Devlet Tiyatrosu)

2012-2013 Sezonu, Müfettiş (Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2011-2012 Sezonu, Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler (Bursa Devlet Tiyatrosu)

2010–2011 Sezonu, Ölüm Tuzağı (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2010–2011 Sezonu, Sarıpınar 1914 (Bursa Devlet Tiyatrosu)

2009–2010 Sezonu Misafir (Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2009–2010 Sezonu Kamyon (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2006–2007 Sezonu Çocuğum (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2006–2007 Sezonu Kamyon (Antalya Devlet Tiyatrosu)

2006–2007 Sezonu Tatlı Kaçık (Bursa Devlet Tiyatrosu)

2005–2006 Sezonu İçerdekiler (Diyarbakır Devlet Tiyatrosu)

2005–2006 Sezonu Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü (Adana Devlet Tiyatrosu)

2003–2004 Sezonu Ali Ayşe’yi Seviyo (Adana Devlet Tiyatrosu)

2003–2004 Sezonu Yeşil Papağan Limited (Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

2002–2003 Sezonu, İçerdekiler (Adana Devlet Tiyatrosu)

2001–2002 Sezonu, Karar Kimin (Trabzon Devlet Tiyatrosu)

2000–2001 Sezonu, Kaçık (Adana Devlet Tiyatrosu)

1999–2000 Sezonu, Temelin, Karar Kimin (Adana Devlet Tiyatrosu)

1997–1998 Sezonu, İkinci Bölüm (Adana Devlet Tiyatrosu)

1996–1997 Sezonu, Ölüm ve Kız (Adana Devlet Tiyatrosu)

1995–1996 Sezonu, Mikado’nun Çöpleri, Yeşil Trampetçi (Adana Devlet Tiyatrosu)