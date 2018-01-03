Diriliş Ertuğrul bugün neden yok, TRT'den ne açıklama yapıldı?

Son bölümü izleyenleri adeta şaşkına çeviren Diriliş Ertuğrul 101.bölümü büyük merak konusu oldu. Peki sevilen dizi Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmaması ile ilgili TRT 1'den açıklama geldi.

TRT 1'in reyting rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü ne zaman yayınlanacak? Son bölümüyle izleyiciyi şaşırtan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tarihi büyük merak konusu oldu. Peki Diriliş bu akşam neden yok? Dizi severler TRT 1 tarafından yapılan açıklamayı merak ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile ilgili detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

TRT 1 resmi Twitter hesabı ile Diriliş Ertuğrul Twitter sayfasından aynı anda yapılan açıklamaya göre dört sezondur reyting rekorları ile devam eden ve büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisine bir hafta ara verildiği açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul 101.bölümü bu akşam neden yok? Diriliş yeni bölümü ne zaman? İşte TRT 1'in o açıklaması.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ HAKKINDA TRT 1'DEN AÇIKLAMA!

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlamakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu. Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101.BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 101.bölümü 10 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.