Taşeron kadroya kimler alınacak, kimler alınmayacak, kurum kurum tam liste

Taşeron işçilerinin kadroya alınması için en önemli adım 24 Aralık günü yayınlanan KHK'lar ile birlikte atıldı. Ayrıca açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu da taşerona kadro konusu ayrıntılarına yer verdi.

Peki, taşeron işçileri ne zaman kadroya geçecek? Kadro için başvurular ve sınav ne zaman? KHK'ya göre hangi taşeron işçileri kadroya geçecek? İşte, taşerona kadroda son durum...

Taşeron işçilerinin merakla beklediği haber dün öğlen saatlerinde geldi. Hükumet kanadından işaret edilen tarih olan yıl sonuna doğru taşeron tasarısı netleşmeye başladı. Taşerona kadroya ilişkin yayınlanan 696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun canlı yayında yaptığı paylaşımlar ile taşeron işçilerinin nasıl kadroya alınacağı büyük ölçüde netleşti. Peki, taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuruda bulunacaklar? Taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak? Hangi kurumların taşeron işçileri kadroya alınacak? İşte, taşeron işçilerine kadroya ilişkin tüm ayrıntılar ve taşeronda son durum...

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Binlerce taşeron işçisi bu sorunun cevabını arıyor. Kadrolu olmak için gün sayan taşeron işçilerine en net bilgi dün Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı KHK ile beraber geldi. Ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Sarıeroğlu 450 bin kişinin sürekli işçi kadrosuna geçeceğini belirtti. Taşeron düzenlemesine dair akıllara takılan sorulara ve yanlış anlamalara cevap verdi. Taşeron düzenlemesine ilişkin yayınlanan KHK'ya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları işçileri kadroya alınacak.

4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamı yıl başında gerçekleştirilecek. 24 Aralık tarihli Resmi Gazete'de işçileri kadroya alınacak kurumların listesi de yayınlandı. İşte, taşeron düzenlemesine dahil olan özel bütçeli kurumların listesi;

“Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

AFAD

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler (114 adet)

ÖSYM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

TODAİE

TÜBİTAK

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

KOSGEB

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları;

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”

ASDEP PERSONELİ DE KADRO ALACAK

Taşeron işçileri kadro alacak bir kurum daha açıkladı. ASDEP kadro alacak kurumlar listesine eklendi. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin kişi de sürekli işçi kadrosundan faydalanabilecek. AA muhabirlerinden gelen bilgiye göre;

Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi. Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak'tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek.

Aile bütünlüğünün korunması, sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan dezavantajlı vatandaşlara birebir ulaşılması ve düzenli destek sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen ASDEP'in sayıları 3 bine ulaşan uzmanları, taşeron düzenlemesinden faydalanıp faydalanmayacaklarını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama bakanlıktan geldi 659 sayılı KHK sonrasında akıllara takılan bu soruya açıklık getirdiler.

59 KAMU KURUMU DEVRE DIŞI BIRAKILDI!

Taşeron düzenlemesine birçok kurum katılırken. 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. Bu kurum ve kuruluşlar; TRT, AA, Çay-Kur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş, ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank- TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası.

İŞÇİLER 90 GÜN İÇİNDE KADRODA!

Hükumet yetkilileri daha evvelden yaptıkları açıklamalarda taşeron işçilerinin kadroya alınacağı tarih olarak yıl sonunu işaret ediyorlardı. Söylendiği gibi taşeron işçilerinin kadro meselesi son olarak yayınlanan 696 sayılı KHK ile netleşti. 24 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerinin kadro işlemleri 90 gün içinde tamamlanacak. Uzun yıllardır kadro bekleyen işçiler müracaat ve ardından sınav sonrasında yeni yılın ilk aylarında kadrolu olacaklar.

KHK kapsamında 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek.

Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.

4C KALKIYOR, MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SÜRELERİ UZATILIYOR

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personeller, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanun’da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlandı.

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYE İŞÇİLERİ KİT KADROSUNA

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.

ASKERDE VE DOĞUM İZNİNDE OLANLAR...

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.

BAKAN SARIEROĞLU, TAŞERON KURSLARI VE KİTAPLARI KONUSUNDA UYARDI!

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin net bir bilgi olmaksızın bir anda türeyen taşerona kadro kursları ve kitapları konusunda işçileri uyardı. Sarıeroğlu,"Taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, dört aşamalı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkincisi mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncüsü kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncüsü de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili. Çöp, park, bahçe, temizlik işçileri ile ilgili hizmet alımlarının tamamını belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.

TAŞERONA DÜZENLEMESİ SATIR BAŞLARI:

4 Aralık esas: 4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.

Başvurular 2 Ocak'ta: taşeron statüsünde olup sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen çalışanlar için başvuru tarihi 2 Ocak olarak belirlendi.

90 gün içinde kadro işi tamam: taşeron işçiler için kadroya geçiş süreci toplamda 90 günde tamamlanmış olacak. Başvuru, sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 90 gün içinde kadro işlemleri sona erecek.

Sözleşmesi askıda olanlar: Doğum, hastalık, askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda bulunanlar kadroya geçecek.

3 aşamalı sınav: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak sınav eleme amaçlı değil, işçilerin alanları ile ilgili olacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Yaş ve eğitim şartı yok: Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.

Ücretlerde artış: En çok merak edilen maaşlarda artış meselesine değinen Bakan Sarıeroğlu, ücretlerin artacağı müjdesini verdi.

İkramiye: Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.

Taşeron firmaların durumu: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.

Mevsimlik işçilere emeklilik müjdesi: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.

Belediye işçileri KİT kadrosunda: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.

Tüm haklar aynen geçerli: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNİ KAPSAYAN KHK'LAR TAM METNİ İÇİN;

695 sayılı KHK tam metni için tıklayınız

659 sayılı KHK tam metni için tıklayınız