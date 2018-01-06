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2018 TSK uzman erbaş alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

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2018 TSK uzman erbaş alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz’da yapılan hain darbenin ardından ihraçlarla oluşan personel açığını 2018 yılında yapacağı personel alımlarıyla kapatacak.
2018 TSK uzman erbaş alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor? 2018 TSK uzman erbaş alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor? 2018 TSK uzman erbaş alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz’da yapılan hain darbenin ardından ihraçlarla oluşan personel açığını 2018 yılında yapacağı personel alımlarıyla kapatacak. On binler tarafından merak edilen uzman erbaş alımları ne zaman, başvuru şartları ve tarihleri nelerdir? İşte cevapları...

TSK’nın personel açığını gidermek için ihtiyaç duyulan  kadrolara atama yapılması planlandı ve 2018 yılında toplamda 43 bin personel alımına gidilecek. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan terör örgütü üyelerinin orduyla bağı kesilirken eğitimli ve disiplinli personel yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

TSK 2018’DE 40 BİN  PERSONEL ALIMI YAPACAK.  İŞTE KADROLARA GÖRE  DAĞILIMI

2018’de yıl boyunca devam edecek olan alımlarda sayılar belirlendi. Uzman Erbaş, Subay, Astsubay, Sözleşmeli Er Alımı için kadro dağılımı ise şöyle olacak; 20 bin 595 sözleşmeli er, 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş olmak üzere en çok alım sözleşmeli er kadrosuna olacak. Sivil memur alımı için ayrılan kadro sayısı ise 92. Bayan astsubay alımlarının sayısı ise henüz belli değil. Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında 15 bin 850 personel alımı gerçekleştirdi.

ASKERLİĞİNİ YAPMAYANLAR UZMAN ÇAVUŞ OLABİLİR Mİ ?

Askerliğini yapmamış olanlardan da 2018 yılında uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı yapılması beklenmektedir, ayrıca silah altında olan askerlerde bu alımlara başvurabilecek ve kazandığı taktirde direkt eğitime katılabilecekler. Muvazzaf askerlik hizmetleri devam edenler eğitime katıldığından itibaren her ayın 3’te biri oranında askerlik hizmetinden düşülecek bu sayede 3 yıl görev yapan bir uzman çavuş muvazzaf askerlik hizmetini de bitirmiş sayılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak.

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise sporşortu/eşofman ile ölçülür.

g. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

h. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

i. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

k. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

l. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak.

2018 UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların internetten alınma işlemi 20 Mart 2018 tarihinde başlayacak olup başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adayların isimlerinin yer aldığı listewww.jandarma.tsk adresinde Mayıs 2018 tarihine kadar yayınlanacaktır. Uzman erbaş seçme sınavları 08 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılacaktır. Seçme sınavlarında başarılı olan adaylar yetkili hastanelere sevk edilir ve adayların sağlık raporu almaları sağlanır. Jandarma Genel Komutanlığı gerekli görürse sınav tarihlerinde ve diğer şartlarda değişikliğe gidebilmektedir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında www.jandarma.tsk adresinden paylaşılacaktır.

Jandarma Uzman Erbaş adaylarının atamaları yapılarak daha sonra belirlenecek eğitim ve kurs takvimine göre eğitime tabi tutulurlar. 2018 Uzman Erbaş Alımı mülakat ve bedeni yetenek sınavlarında 50 puan toplam tavan puandır. Mülakat sınavı 15 puan üzerinden, bedeni yetenek sınavı ise 35 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu iki sınavın toplamı 29 ve daha düşük puan alan adaylar ile sadece mülakattan 10 puanın altında almış olanlar elenir.

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