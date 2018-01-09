2018 Hac kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı hac kayıtları ne zaman sonuçlanacak? Diyanet tarafından kabul edilen 2018 Hac kuraları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı hac kayıtları ne zaman sonuçlanacak? Diyanet tarafından kabul edilen 2018 Hac kuraları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte Hac ibadetini yapmak isteyenlerin merak ettiği hac kayıt başvuru sonuçları ile ilgili detayları...

2018 Hac kayıt sonuçları ile ilgili tarih en çok merak edilenler listesine girdi. Türkiye'den Hac ibadetini yapmak için Mekke ve Medine'ye gidecek vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet tarafından kabul edilen hac kayıt başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte binlerce vatandaşımızın sıkça merak ettiği haç kayıt işlemleri ile ilgili tüm detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Diyanet hac kayıt sonuçları açıklar açıklanmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

21 Aralık Perşembe günü alınmaya başlayan 2018 Hac kayıtları için son gün 29 Aralık olarak belirlendi. “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, belirtilen bankalara ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra, Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.