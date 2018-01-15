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Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor

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Yüz binlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor.
Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor
Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor

Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

ükümet esnaf ve sanatkarın iş yükünü kolaylaştıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bilindiği gibi gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlar artık birçok devlet işlerini internet üzerinden kolaylıkla halledebiliyor. E-devlet portalında en kısa, kolay ve güvenli bir şekilde devlet hizmetlerine ulaşabilen vatandaşlar, online olarak ve sıra beklemeden dakikalar içerisinde işlemlerini kolayca yapabiliyor. Zaman kaybı yaşamadan tüm işlemlerin tek bir şifre ile yapılacağı sistem ile esnaf için vergi dairesi de tarihe karışacak.

“Bu sene sözümüzdür”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda düzenlenen "Defter Beyan Sistemi" tanıtım toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Artık vergi dairesindeki bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Bu sene Bakanlık olarak sözümüzdür, vergi dairelerinde artık gidip de kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini de kapatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

‘Torba yasa’da açıklanmıştı

Eylül ayında torba yasa tasarısına ilişkin verilen bilgilerde de, vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Tüm işlemler elektronik ortamda yapılabilecek

Söz konusu düzenleme ile Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

Esnafa büyük kolaylık

Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece internet üzerinden yapılan işlemlerde sıra beklemesi gerekmeyecek.

e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suiistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek.

Defter Beyan Sistemi’ hizmette

İşletmeler işletme hesabı esasına göre defter tutuyor veya basit usul mükellefleri belgelerini odalarda tutuyor. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar defteri satın alıyor, tasdik ettiriyor, bilgisayar ortamındaki kayıtları kağıt ortamında tek tek işliyor. Basit usul mükellefeleri her ay topladıkları belgeleri odalara götürüyor. Orada muhasebecileri verileri giriyor. Maliye Bakanlığı esnaf ve sanatkarın daha rahat koşullarda çalışabilmesi için geçtiğimiz gün ‘Defter Beyan Sistemi’ni de hizmete sundu. 1 Temmuz’a kadar esnaf sanatkarın basit usul mükelleflerin kayıtlarını girmesi için süre verildi. Serbest meslek kazancı defteri tutanlar için ise uygulama başladı.

Söz konusu sistem serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Bu kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgileri mükelleflerin bilgisine sunuluyor.

Sistem nasıl işliyor?

Sistemi kullanmak zorunda olanların www.defterbeyan.gov.tradresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabiliyor.

Defter Beyan Sistemi’ne giriş yaparak, gelir, gider, çalışan, stok, sabit kıymet gibi kayıtlar elektronik ortamda yapılabiliyor. Ayrıca defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulabiliyor ve beyannameler hazırlanarak onaylanabiliyor.

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