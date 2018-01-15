Citigroup analistleri, cuma günü yayınlanan notlarında, Türkiye'nin eurobond eğrisinde yataylaşma yönünde pozisyon alınmasını önerdi.
Notta, dış siyasi unsurların Türkiye varlıkları üzerinde gelecek aylarda etkili olabileceği belirtilerek 2018'de gerçekleşme ihtimali olan erken seçimlerin ardından gelecek herhangi bir zayıflığın bir alım fırsatı olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.
Banka analistleri; turizm gelirlerindeki hızlanmayla birlikte yurt içi dolar arzında ilerleme kaydedilmesi ve TCMB'nin uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri ile dolar talebinde geri çekilme sağlanabilecek olması gibi sebeplerle, TL'nin dolar karşısında daha yüksek seviyelere çıkabileceği yönünde görüş bildirdi.
15 Ocak 2018 Pazartesi28 R.Ahir 1439
- Rusya'dan "Afrin" açıklaması! ABD'nin planı....'Gaybubet evi'nde bulunan yeni plan kodları!Onu bu hale getirenler yakalandı!İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durunEski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!Yüzlercesi sahte çıkınca bakanlık el attı!Yeni Malatyaspor'da ayrılıkKorkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...6 milyon kişiyi ilgilendiren 3 istekİşte 3. Havalimanı'na ulaşım yolları!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:50 Güneş 08:20 Öğle 13:19 İkindi 15:45 Akşam 18:07 Yatsı 19:31
- 16°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 1°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 0°C Ankara
- 15°C Antalya
- 3°C Artvin
- 12°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 112.159 -2.17
- Altın: 163,559 1.40
- Dolar: 3,7937 1.17
- Euro: 4,6517 2.26
Dev bankadan TL açıklaması
Citigroup analistleri, cuma günü yayınlanan notlarında, Türkiye'nin eurobond eğrisinde yataylaşma yönünde pozisyon alınmasını önerdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yüzlercesi sahte çıkınca bakanlık el attı!Bakan Demircan sahte engelli raporu konusuna ilişkin, "Bir uygulama başlattık. Bu kapsamda her ilde her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde rapor verilebilecek" dedi.
6 milyon kişiyi ilgilendiren 3 istekYüksek komisyon oranları yüzünden restoran sahiplerini isyan ettirip boykot noktasına kadar getiren yemek kartlarına yönelik yeni düzenleme geliyor.
İşte 3. Havalimanı'na ulaşım yolları!Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim 2018 hizmete girmesi planlanan 3. Havalimanı'nın ulaşım bilgileri ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.
Dev bankadan TL açıklamasıCitigroup analistleri; turizm gelirlerindeki artış ve uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri ile TL`nin dolar karşısında değerlenebileceğini öngördü.
Herkesin evinde var! Bakanlıktan flaş uyarıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, giderek yaygınlaşan floresan lamba ve tasarruflu ampullerin içerisinde bulunan civa nedeniyle uyarıda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Onu bu hale getirenler yakalandı!
- Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...
- Korkunç olay! Anne ve kızı...
- Sahtekar dilencinin foyası böyle ortaya çıktı
- Ünlü olacağım diye neredeyse ölüyordu!
- Pitbull davasında emsal karar!
- Dehşet! Herkes seferber oldu
- E-5'te korku dolu anlar! Vurmaya çalıştı
- Genç kız böyle bulundu! Nedeni sonra anlaşıldı...
- ABD'yi karıştıran Türk! kadının boğazına sarıldı
- Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
- Okulda tükürük dayağı! Dövmedim dedi...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.