16 Ocak 2018 Salı28 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:46Akşam 18:08Yatsı 19:32
    • 5°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 112.159 -2.17
  • Altın: 163,706 1.49
  • Dolar: 3,7964 1.24
  • Euro: 4,6593 2.43

Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama

»
Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama
BDDK Başkanı Akben, "Yeni UFRS ile (Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerde) takibe dönüşüm için belli bir süre yok; bankalar zarar beklerse takibe alabilirler" dedi
Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıkta Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda (UFRS) yapılan yeni düzenlemelerle Türk Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerin takibe dönüşümü için belirlenmiş bir süre olmadığını ve bankaların bu kredilerden zarar beklemesi durumunda takibe alabileceklerini söyledi.

Akbank'ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye almıştı.

Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor.

OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek bilançosuna göre 951.4 milyon dolar ve 7.8 milyon euro tutarındaki krediyi daha önce "Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar" sınıfında takip ediyordu.

İş Bankası da üçüncü çeyrek bilançosuna göre kredide 1.9 milyar lira karşılığı "Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar" sınıfında takip ediyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklamaTakibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklamaBDDK Başkanı Akben, "Yeni UFRS ile (Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerde) takibe dönüşüm için belli bir süre yok; bankalar zarar beklerse takibe alabilirler" dedi
Yüzlercesi sahte çıkınca bakanlık el attı!Yüzlercesi sahte çıkınca bakanlık el attı!Bakan Demircan sahte engelli raporu konusuna ilişkin, "Bir uygulama başlattık. Bu kapsamda her ilde her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde rapor verilebilecek" dedi.
6 milyon kişiyi ilgilendiren 3 istek6 milyon kişiyi ilgilendiren 3 istekYüksek komisyon oranları yüzünden restoran sahiplerini isyan ettirip boykot noktasına kadar getiren yemek kartlarına yönelik yeni düzenleme geliyor.
İşte 3. Havalimanı'na ulaşım yolları!İşte 3. Havalimanı'na ulaşım yolları!Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim 2018 hizmete girmesi planlanan 3. Havalimanı'nın ulaşım bilgileri ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.
Dev bankadan TL açıklamasıDev bankadan TL açıklamasıCitigroup analistleri; turizm gelirlerindeki artış ve uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri ile TL`nin dolar karşısında değerlenebileceğini öngördü.
Herkesin evinde var! Bakanlıktan flaş uyarıHerkesin evinde var! Bakanlıktan flaş uyarıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, giderek yaygınlaşan floresan lamba ve tasarruflu ampullerin içerisinde bulunan civa nedeniyle uyarıda bulundu.
  • Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması15 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
  • Bakan söz verdi! Bu yıl tarihe karışıyor15 Ocak 2018 Pazartesi 14:40
  • Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz15 Ocak 2018 Pazartesi 14:30
  • Bakan açıkladı! Taşeron işçinin maaşı ne kadar olacak?15 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
  • Tazminatını alamayan soluğu orada aldı!15 Ocak 2018 Pazartesi 14:00
  • Türk balı 45 ülkede ağızları tatlandırdı15 Ocak 2018 Pazartesi 12:41
  • Et ve sütte sıfır KDV önerisi15 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
  • Bakan açıkladı! Sıkı denetim geliyor15 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
  • Yetki verildi! Xiaomi halka arz ediliyor15 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
  • Bir kötü haber daha! Sert düşüyor15 Ocak 2018 Pazartesi 11:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri