Dünya devi Türkiye'de tarih yazdı!

Toyota Üst Yöneticisi Kato, "Türkiye'de üretilen Toyota C-HR ile 2017 yılı bizim için tarihi bir dönüm noktası oldu." dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime başladıkları günden bu yana ürettikleri toplam araç sayısının 2 milyonu aştığını söyledi.



'AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ'

Geçen yıl 400 milyon avro yatırımla devreye aldıkları Toyota C-HR projesinin etkisi ile tesisin tarihinde ilk kez tam kapasiteyle en yüksek üretim değerine ulaştığını ifade eden Kato, "Böylelikle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip tesisi olduk. Toyota C-HR ile tarihimizde ilk kez Amerika'ya ihracat gerçekleştirdik. Tüm bu yönleri ile 2017 yılı bizim için tarihi bir dönüm noktası oldu." diye konuştu.

Ürettikleri modelleri, ilk kez ABD, Kanada, Tayvan olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kato, ihracatın yüzde 74'ünün Avrupa'ya, yüzde 20'sinin Kuzey Amerika'ya ve yüzde 6'sının diğer ülkelere yapıldığını bildirdi.

Fabrika'da 2016 yılı içinde üretimde üç vardiya çalışılmaya başlanmasıyla Toyota C-HR projesi için yaklaşık 2 bin yeni çalışan istihdam ettiklerini hatırlatan Kato, yeni model Toyota C-HR’ın seri üretimi ile ilgili yoğun işe alıma başladıklarını ve yeni çalışanlarının eğitim aktivitelerine odaklandıklarını aktardı.





Kato, yeni alımlarla fabrikada toplam çalışan sayısının 5 binin üzerinde olduğunu dile getirdi. 2018 yılında da 2017 yılına benzer bir üretim ve ihracat performansı sergilemeyi planladıklarını vurgulayan Kato, şöyle devam etti:

"2018 yılında da kapasitemizi tam kullanacak şekilde üretim gerçekleştirip, üretimimizin yüzde 90'a yakın bölümünü tüm dünyaya ihraç edeceğiz. 2018'de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) olarak kapasite kullanım oranımız ve üretim hacmimizle paralel gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Türkiye'nin dış ticaretine katkımızı ve genel olarak ihracat hedefine de pozitif etkimizi sürdüreceğiz. TMMT olarak ekonomiye ve topluma katkıda bulunmaya devam ederken, yüksek kalitede ürettiğimiz araçlarımızla Toyota'nın en iyilerinden biri olarak kabul görecek şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2018 yılında hem model yenileme hem de yeni modeller için sahip olduğumuz üstün üretim kabiliyetimizi daha da geliştirerek, istek ve kararlılıkla global bazda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca otomotiv sektörünün her zaman gereksinim duyduğu modernizasyon ve yenileme yatırımlarımızı da sürdüreceğiz.