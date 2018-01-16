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EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacak

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EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacak
EPDK, bazı abonelerin geçen yılın son günlerindeki elektrik tüketimlerinin yeni yıl tarifesi üzerinden fatura edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacak EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacak EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yılbaşından itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesinin, 2017'nin son günlerindeki tüketimlere yansıtılamayacağına işaret ederek, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aykırı işlem yapan şirketlere bunun hesabını sorarız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, bazı abonelerin geçen yılın son günlerindeki elektrik tüketimlerinin yeni yıl tarifesi üzerinden fatura edildiği iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
EPDK Başkanı Yılmaz, tüketim döneminin bir aydan daha uzun süreli belirlenmesinin ve fiyatlarda artış olmasının, tüketicinin daha yüksek tarifeden faturalandırılmasına neden olamayacağını söyledi.

Elektrik tedarik şirketlerini uyaran Yılmaz, faturaların elektriğin kullanıldığı dönemde yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aralık ve ocak ayına denk gelen tüketimler, daha yüksek olan yeni tarife üzerinden değil, her iki ayın ortalama bedelleri üzerinden ve ilgili gün geçerli olan fiyat dikkate alınarak hesaplanmalı. Aykırı işlem yapan şirketlere bunun hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.
 
"ŞİRKETLERE VE EPDK'YA BAŞVURUN"
 
Yılmaz, kendilerine yeni tarife üzerinden usulsüz fatura kesildiğini değerlendiren tüketicilerin dağıtım şirketlerine itirazlarını yapmaları gerektiğini, sorunlarının çözülmemesi halinde ise EPDK'ya yazılı olarak başvurabileceklerini bildirdi.
 
Tüketicilerin haklarının yenilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kurumun web sitesine koyduğumuz fatura hesaplama modülünü de bu amaçla geliştirdik. Mevzuata aykırı hareket eden şirketler olursa EPDK olarak gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olması gereken elektrik zammının, bu tarihten önceki faturalara da yansıtıldığı"nı iddia etmiş, mağduriyetin giderilmesini istemişti.

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