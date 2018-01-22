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IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti

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IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini, gelişmiş ekonomilerdeki ivmelenmeye paralel yüzde 3,7'den yüzde 3,9’a yükseltti.
IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nu "Güçlenen Beklentiler, İyimser Piyasalar, Gelecek Zorluklar" başlığıyla güncelledi.

Bu yıl ilk kez İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunulan rapora göre, güçlenen küresel büyüme 2017'de yüzde 3,7’ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla 0,5 hızlandı.

İvmelenen büyüme, Avrupa ve Asya ülkelerindeki pozitif sürprizler ile ABD’deki yeni vergi düzenlemesini yansıttı. IMF’nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri 0,2 puan artırılarak yüzde 3,9’a revize edildi.

Gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2’den yüzde 2,3’e ve gelecek yıl için yüzde 1,8’den yüzde 2,2’e yükselten IMF, bu grupta yer alan ABD, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya’nın beklentilerini güncelledi.

ABD’nin 2018 ve 2019’da sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,5 büyümesini bekleyen IMF, ülkede bu yıl itibarıyla yürürlüğe giren vergi indirimlerinin ekonomiyi özellikle yatırımlar yoluyla 2020’ye kadar destekleyeceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, ekim ayında yayımlanan bir önceki DEG raporunda, 2018 için yüzde 2,3 ve 2019 için yüzde 1,9 seviyesindeydi. Güncellenen raporda, ülkenin tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonun küresel büyümedeki artışın yarısını oluşturduğu vurgulandı.

Almanya'nın 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini de 0,5 puan yükselterek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2’ye çıkaran IMF, İtalya’ya yönelik projeksiyonlarını ise sırasıyla yüzde 1,1’den yüzde 1,4’e ve yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e revize etti.

Fransa’nın bu yıl ve 2019'da yüzde 1,9 büyümesi beklenirken, bir önceki raporda, Fransa için büyüme 2018'de yüzde 1,8 ve 2019'da yüzde 1,9 olarak belirlenmişti.

Kanada ile ilgili bu yılki büyüme beklentisini 0,2 puan artışla yüzde 2,3’e yükselten IMF, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,7 yerine yüzde 2 genişleyeceğini öngördü.

Japonya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisi yüzde 0,7’den yüzde 1,2'ye, 2019 beklentisi de yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a güncellendi.

Birleşik Krallık ve İspanya, gelişmiş ülkeler grubunda negatif revizyonların yapıldığı 2 ülke oldu. AB'den ayrılma süreci ağır aksak ilerleyen Birleşik Krallık’ın 2018 büyüme beklentisi yüzde 1,5’te bırakılırken, 2019 tahmini 0,1 puan düşürülerek yüzde 1,5’e çekildi. Katalonya krizinden ötürü zor günler yaşayan İspanya’nın bu yılki büyüme beklentisi de yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e indirildi. Ülkenin gelecek yıl ise yüzde 2,1 ile daha önce öngörülenden 0,1 puan daha hızlı büyüyeceği beklentisine yer verildi.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler

Rapora göre, IMF'nin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki büyüme beklentisi yüzde 4,9 ve 2019'a yönelik büyüme tahmini de yüzde 5'te sabit bırakıldı.

Söz konusu grup içerisinde yer alan ülkelerden büyüme beklentilerine yer verilen Çin, Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve Nijerya’ya yönelik tahminler yukarı yönlü, Güney Afrika ve Sahraaltı Afrika’ya ilişkin projeksiyonlar ise aşağı yönlü revize edildi.

IMF ekonomistleri, Çin'in 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini 0,1 puanlık sınırlı artışla sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 6,4'e çıkardı.

Meksika’nın bu yıl yüzde 2,3 ve 2019’da yüzde 3 büyüyeceğini öngören IMF ekonomistlerinin, ülkeye yönelik bir önceki tahminleri 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2,3 seviyesindeydi. Brezilya’nın 2018 ve 2019 büyüme beklentileri ise yüzde 1,9 ve yüzde 2,1’e güncellendi. Brezilya ile ilgili büyüme beklentileri, ekimde yayınlanan DEG raporunda sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,1’den yüzde 1,6’ya, gelecek yıl için yüzde 1,6’dan yüzde 2,2’ye revize edildi. Nijerya’ya yönelik tahminler ise 0,2 puan artırılarak 2018 için yüzde 2,1 ve 2019 için yüzde 1,9’a yükseltildi.

Rusya ekonomisine ilişkin olarak bu yılki büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye çıkaran IMF, 2019 tahminini ise yüzde 1,5’te sabit tuttu.

Öte yandan, Hindistan'a yönelik büyüme tahminleri değiştirilmedi. IMF, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 ve 2019'da yüzde 7,8 genişlemesini öngörüyor.

"Varlık piyasalarında değer düzeltimi yaşanabilir"

IMF, güncellediği DEG raporunda, global ekonomik risklerin kısa vadede dengeli gözükmesine karşın orta vadede aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Aşağı yönlü riskler arasında son yıllarda sert yükselen finansal varlıkların değer düzeltimi ihtimalini artırdığı, bunun büyümeyi ve güveni gölgeleyebileceği belirtilen raporda, finansal piyasalarda değer düzeltimine yol açabilecek faktörlerden birinin gelişmiş ülkelerde çekirdek enflasyon ve faiz oranlarının beklenenden hızlı artması olabileceği kaydedildi.

Raporda, ayrıca, içe dönük politikalar, jeopolitik gerilimler ve bazı ülkelerdeki siyasi belirsizliklerin diğer aşağı yönlü riskler arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin beklentileri güncellenmedi

IMF'nin raporunda, Türkiye'ye ilişkin tek değerlendirmeye "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi. Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, geçen yıl özellikle Türkiye’nin beklenenden hızlı büyümesine paralel olarak yüzde 5’i aştığına dikkati çekilen raporda, 2018 ve 2019 beklentilerinin de daha önceki tahminlere kıyasla güçlendiği kaydedildi.

Raporda, sınırlı sayıda ülkenin büyüme beklentilerine yer verildi. Türkiye'ye ilişkin projeksiyonlarını güncellemeyen IMF, ekim ayında yayımladığı raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

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