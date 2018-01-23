Kara borsaya düştü! İki katına satmaya başladılar

600 firmanın katıldığı İstanbul Mobilya Fuarı stantları, 500 firma açıkta kalınca karaborsaya düştü.

600 firmanın katıldığı İstanbul Mobilya Fuarı stantları, 500 firma açıkta kalınca karaborsaya düştü. CNR’dan aldığı yeri başka mobilyacılara 2 katı fiyatına kiralayan bazı şirketler türedi.

Mobilya sektörünün 2018 için hedef olarak belirlediği 3 milyar dolar ihracatın önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği 14.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın standları yoğun talep nedeniyle karaborsaya düştü. Bugün başlayan ve 28 Ocak’a kadar CNR EXPOYeşilköy’de devam edecek olan fuara 600 mobilya markası katılıyor.

Yer kapma yarışı

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Firmalar fuardan stant almak için yarıştılar. Yer kalmadığı için 500 firma açıkta kaldı. Stant alanların internetten yüzde 100 kâr ekleyerek, başka firmalara sattıklarını görüyoruz” dedi.

Cari açığa ilaç oluyor

Erem, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye bölgenin en istikrarlı ülkesi haline geldi. Bu avantaj fuarlarımızın önünü de açtı. İhracatımızı artırmanın dolayısıyla cari açığa ilaç olmanın yolunun fuarcılıktan geçtiği düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

120 ülkeden ziyaretçi

CEYDA Erem, “CNR İMOB’a, 60 bini yabancı olmak üzere, 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Türk mobilya sektörünün hedef pazarları olan 40’ın üzerinde ülkeden gelecek alım heyetlerini katılımcı firmalarımızla bir araya getireceğiz. Fuar, 120’den fazla ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapacak” dedi.

2019 yılında Miami atağı

Fuarcılığın ihracata maksimum destek sağlaması için global piyasaya entegrasyonunun sağlanması gerektiğini belirten Erem, “Ülke olarak ‘milli bir fuarcılık stratejisi’ için de çalışmalıyız” dedi. CNR olarak dünya pazarından aldıkları payı yükseltmeye yönelik adımlar attıklarını açıklayan Erem, “Özellikle 2019’da Hong Kong ve Miami’de gıda, mobilya, halı, ev tekstili sektörlerinde gerçekleştireceğimiz fuarlarımızla yurtiçinde olduğu gibi uluslararası pazarlardaki gücümüzü de artıracağız” diye konuştu.

AKŞAM