24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurdu

Taşeron firmalar aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, kadro için başvurdu.

İBB'den alınan bilgiye göre, 2-10 Ocak tarihleri arasında 24 bin 109 kişi, istenen evraklarını hazırlayarak kadroya alınmak amacıyla İBB'ye müracaatta bulundu.

Başvuruda bulunanların 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB’nin şirketlerinde görev yapıyordu. Emekli olup da taşeron firmada çalışan veya emeklilik yaşı gelmiş olanların ise başvuruları alınmadı.

Kadroya alınma takvimi

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.