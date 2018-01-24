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Köprü ve otoyollar 2017'de de para bastı

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Köprü ve otoyollar 2017'de de para bastı
Köprü ve otoyollar her yıl olduğu gibi bu yıl da adeta para bastı. Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyar 458 milyon 77 bin 516 lira oldu.
Köprü ve otoyollar 2017'de de para bastı Köprü ve otoyollar 2017'de de para bastı Köprü ve otoyollar 2017'de de para bastı

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aralık 2017'de köprü ve otoyollardan 46 milyon 980 bin 297 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 124 milyon 908 bin 433 lirayı buldu.

Araçların 30 milyon 399 bin 145'i otoyolları kullandı ve bu araçların geçişinden 91 milyon 949 bin 841 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 16 milyon 581 bin 152 araç sahibinden de 32 milyon 958 bin 592 lira ücret alındı.

Geçen yılın sonu itibarıyla köprü ve otoyollardan geçen 458 milyon 339 bin 669 araç üzerinden 1 milyar 458 milyon 77 bin 516 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 1 milyar 95 milyon 754 bin 414 lirası otoyollardan, 362 milyon 323 bin 102 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi.

2017 yılında otoyolları 308 milyon 930 bin 213, köprüleri de 149 milyon 409 bin 456 araç kullandı.

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