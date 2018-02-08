Soyum kime dayanıyor,aile E-devlet soy ağacı sorgulama ekranı

Soy ağacı nedir, soy ağacı nasıl sorgulanır? sorusu şu sıralar büyük merak konusu oluyor. E-devlet üzerinden soy ağacı sorgulamasının aktif edilmesiyle soy ağacı öğrenme ve sorgulama işlemleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

Soy ağacı nedir, soy ağacı nasıl sorgulanır? sorusu şu sıralar büyük merak konusu oluyor. E-devlet üzerinden soy ağacı sorgulamasının aktif edilmesiyle soy ağacı öğrenme ve sorgulama işlemleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Soy ağacı sorgulama işlemi ile bir çok hukuki işlemlerin kolaylaşması bekleniyor.

Soy ağacı nedir, soy ağacı nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı haberimizde. Ailesini, sülalesini öğrenmek artık çok kolay. E-devlet üzerinden soy ağacı sorgulaması yapılabilinir. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme girerek soy ağacı sorgulaması yapılabilir. e-devlet şifreniz yoksa PTT'den e-devlet şifresi alabilirsiniz. Peki soy ağacı nedir, nasıl sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar...

SOY AĞACI NEDİR?

Soy ağacı, bir ailenin veya sülalenin bütün mensuplarını geçmişten günümüze, belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde sıralanması anlamına gelmektedir.

Soy; "Bir atadan gelen kimselerin topluluğu" anlamına gelirken, Ağaçsa; "Gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki" anlamına gelmektedir. İşte Soy Ağacı kelimesi bu iki kelimenin birleşimden meydana gelmiştir. Soy Ağacı yada Aile Ağacı'nın anlamıysa; Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir.

Bu sıralama yapılırken en eskiden en yeniye doğru hiyerarşik bir sistem kullanılır. soy ağacının en tepesinde bilinen en eski aile veya sülale üyesi yer alır. Bu sıralama günümüze kadar getirilir. Böylece bir soy ağacı elde edilir. Soy ağacı, Şecere ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yalnız secere ile soy ağacı arasında bir fark vardır bu farkı Soy Ağacı ve Secere arasındaki fark nedir? başlığını okuyarak öğrenebilirsiniz.

SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Soy ağacı sorgulama işlemi bugün itibariyle artık e-devlet uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

e-Devlet'in yeni hizmeti soy sorgulamanın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra yüzbinlerce kişi soy sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı aramak için araştırmalara başladı. https://www.turkiye.gov.tr/adresine girerek önce T.C kimlik numaranızı sonra da e-Devlet şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü sekmesi tıklanarak, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama linkine tıklayarak soy bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.