Tesla'dan flaş Türkiye kararı!

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya gönderdiği otomobilin ardından, Tesla'nın yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak.
6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.
Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.