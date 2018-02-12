12 Şubat 2018 Pazartesi27 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:56Öğle 13:24İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 114.947 1.19
  • Altın: 161,999 0.26
  • Dolar: 3,8120 -0.46
  • Euro: 4,6796 -0.07

Tesla'dan flaş Türkiye kararı!

»
Tesla'dan flaş Türkiye kararı!
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması planlanıyor.
Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tesla'dan flaş Türkiye kararı!

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya gönderdiği otomobilin ardından, Tesla'nın yeni durağı Türkiye olacak. Bu yıl İstanbul'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak.

6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.

Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tesla'dan flaş Türkiye kararı!Tesla'dan flaş Türkiye kararı!Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması planlanıyor.
Yerli otomobilde ilk şehir belli olduYerli otomobilde ilk şehir belli olduAK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, milli otomobilin şarj ünitelerinin üretileceği şehri açıkladı.
Yılın en iyi otomobili belli oldu!Yılın en iyi otomobili belli oldu!Almanya'nın otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen "Best Car 2018"yarışmasında, Alfa Romeo Giulia seçildi.
Başkent'te dört kişiye bir otomobilBaşkent'te dört kişiye bir otomobilOtomobil sayısının geçen yıl 12 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Nüfusa oranlandığında her 4 kişiye bir otomobilin düştüğü Ankara ilk sırada yer aldı.
Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyorAraç sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyorAraçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler ile sahte plaka satışının önüne geçilecek.
Otomobil pazarı ocak ayında büyüdüOtomobil pazarı ocak ayında büyüdüTürkiye'de otomobil satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 26 bin 611 oldu.
  • Land Rover efsanesi sona mı eriyor?24 Ocak 2018 Çarşamba 11:39
  • 26 il talip oldu! Alım seferberliği başlatılacak23 Ocak 2018 Salı 11:40
  • Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık!22 Ocak 2018 Pazartesi 20:30
  • Trump yüzünden adını değiştiren marka22 Ocak 2018 Pazartesi 13:50
  • Yerli otomobile ortak geliyor18 Ocak 2018 Perşembe 09:22
  • Türkiye’ye birincilik getirdi16 Ocak 2018 Salı 14:07
  • Dünya devi Türkiye'de tarih yazdı!15 Ocak 2018 Pazartesi 21:04
  • Tesla'dan önce davrandılar! Sipariş yağdı11 Ocak 2018 Perşembe 11:01
  • Yerli otomobil için 5 isim öne çıktı09 Ocak 2018 Salı 11:00
  • Yeni model için Erdoğan devreye girdi08 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri