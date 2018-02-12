13 Şubat 2018 Salı27 C.Evvel 1439
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Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne?

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Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne?
Sosyal medya devlerinden twitter'a neden giriş yapılamıyor? Twitter engellendi mi ya da çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili merak edilenler..
Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne? Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne?

Sosyal medya kullanıcıları twitter'a neden giriş yapamadıkları yönünde diğer sosyal mecralarda paylaşımlarda bulunuyor. Twitter'a giremeyen kullanıcılar sayfa akışını yenilediklerine "Teknik bir sorun var" ifadesiyle karşılaşıyor.ar

Twitter'dan konuyla ilgili şuana kadar bir açıklama yapmazken, kullanıcıların 22:00'dan bu yana giriş yapamadığı öğrenildi.

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Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter’a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” (Türkçe cıvıldama) adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006’da oluşturulup Temmuz 2006’da kullanıma açıldı. 2013’te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve “internetin SMS’i” olarak tanımlandı. Mart 2016’da 310 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçiriliyor. 2005 yılında Odeo, “Podcasting” isimli servisini tanıtıyor, fakat beklenen ilgi görülmüyor.Şubat 2006’da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlıyorlar.Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey’e ait olan “Durum” konsepti ortaya çıkıyor, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass’ın önerisiyle isim olarak Twitter seçiliyor.

[twitter-280-karakter-tweet]

2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS’i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.

Kullanıcılar tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece kendi takipçilerinin görebileceği şekilde sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıların tweetlerine üye olabilirler. Üye oldukları kişi veya kurumların takipçi sayısını ve bunların kimleri takip ettikleri görebilirler. Tüm kullanıcılar Twitter’ın websitesi aracılığıyla tweetlerini gönderebilir ve alabilirler. Kullanıcılar Twitter’ın websitesine uyumlu harici uygulamalar (akıllı telefonlar gibi) veya belirli ülkelerde erişilebilen kısa mesaj servisi tarafından giriş yapabilirler.

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