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Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması!

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Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında uygulanan tavan fiyat uygulamasının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.
Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması! Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması! Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigortacıların tavan nedeniyle şirketlerin yılda 3 milyar lira zarar edeceğini bildirmesi üzerine Hazine bürokratlarının benzer düşünmediğini belirterek, uygulama sonucunda şirketlerin zarar edip etmeyeceğinin belli olacağını ve sonuçlara göre kararlarının gözden geçirileceğini söyledi. Bir anlamda kimin haklı olacağını sonuçlar ortaya koyacak dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hafta içinde katıldığı bir televizyon programında “Trafik sigortasında sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil, gözden geçirmek zorunda kalacağız. Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var” açıklamasını yaptı. 

Bu açıklama uzun süre tartışma konusu olan ve geçen yıl getirilen prim tavanları ile ucuzlatılan ve son olarak yılbaşında yüzde 5 zam yapılan trafik sigortasını yeniden gündeme getirdi. Yaptığımız araştırma Şimşek’in bu söyleminin ardında uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmanın verilerinin olduğunu ortaya çıkardı. Biraz hafızalarımızı yenileyerek kronolojik sıraya göre olaya bakarsak belki konuya daha da hâkim olabiliriz. 

1- İlk olarak 2016 yıl sonuna doğru sigorta şirketleri geçmiş 11 yılda 7.3 milyar lira zarar ettikleri trafik sigortasına zararlarını kapatacak zamlar yapmaya başladı. Bazı poliçelerde zam oranları yüzde 100’ü geçiyordu ama bu tüm vatandaşlar için geçerli değildi. 

2- İşte başta fazla kaza yapan ticari araçlar olmak üzere trafik sigortası artan kesimlerin yoğun baskısı ile Nisan 2017’de trafik sigortası fiyatlarına tavan geldi. Bu tavan ile Türkiye genelinde iyi sürücülerin sigorta ücreti 444, çok kaza yapan sürücünün sigortası ise 2 bin 15 lira ile sınırlandı. Bu tutarlara aylık yüzde 1 zam yapılması da öngörüldü. 

3- Tavanın ardından bazı şirketler kaza oranı yüksek araçlara poliçe kesmeyince çok fazla kaza yapan yaklaşık 14 bin 500 araç bir havuza alındı. 

4- Tavan Türkiye Sigorta Birliği’nin Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Genel Kurul’a gelen Mehmet Şimşek, sigortacıların tavan nedeniyle şirketlerin yılda 3 milyar lira zarar edeceğini bildirmesi üzerine Hazine bürokratlarının benzer düşünmediğini belirterek, uygulama sonucunda şirketlerin zarar edip etmeyeceğinin belli olacağını ve sonuçlara göre kararlarının gözden geçirileceğini söyledi. Bir anlamda kimin haklı olacağını sonuçlar ortaya koyacak dedi.

ORTAK TOPLANTIDA GÜNDEME GELDİ, BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

5- Sorunun çözümünün başladığı tarih ise 26 Kasım 2017’de Türkiye Sigorta Birliği’nin Rekabet Kurulu ile ortak düzenlediği toplantı oldu. Bu toplantıya katılan Mehmet Şimşek’e Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar sigortacıların 11 yılda trafik branşından 7.3 milyar lira zarar ettiğini ve bunu da Hazine’nin gözetimi altında gerçekleştirdiklerini yani rakamın doğru olduğunun teyit edildiğini belirterek tavan düzenlemesi ile de 2.3 milyar liralık zararlarının olacağını ifade etti. 

6- Çağlar, ayrıca anlaşmazlık konusu hesaplar için bir bağımsız araştırma kuruluşuna çalışma yaptırılabileceğini söyledi. Şimşek de araştırma şirketi çalışmasının yapılmasını istedi. 

7- İşte bu çalışma şimdi tamamlandı. Çalışmaya göre sigorta şirketleri her 100 liralık prim karşılığında 117 lira hasar ödüyor. Ayrıca 10 lira aracı komisyonu ve 5 lira da genel giderleri oluyor. Yani her 100 liralık primin karşılığı 132 liralık harcama yapılıyor. Ağırlıklı olarak da trafik canavarı denilebilecek yılda birkaç kaza yapan sürücülerin sebep olduğu bu zararın karşılanamaz boyuta geldiği ortaya konuldu. Peki sigorta şirketleri bu zararı nasıl karşılıyor? Tabii ki vatandaşın yani Ayşe Teyze’nin, Hasan Amca’nın sağlık sigortasına, konut sigortasına zam yaparak karşılıyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

8- Şimşek’in açıklamalarından önce trafik sigortasına 2018 yılbaşından itibaren yüzde zam yapılmıştı. Ayrıca yüzde 1 olan aylık enflasyon güncellemeleri de yüzde 1.5 olarak devam ediyor. Bunun sonucunda Türkiye genelinde iyi sürücülerin sigorta primi 490 liradan 515 liraya, trafik canavarlarının primi ise 2 bin 339 liraya çıkmıştı. Böylece sigorta şirketlerinin zararı da 270 milyon liraya kadar iniyordu. Sigortacılardan aldığımız bilgilere göre şimdi haziran veya temmuz aylarında primlere yüzde daha zam yapılacak. 2019’da ise serbest piyasaya geçilecek. Böylece bir yandan trafik canavarlarının primini Ayşe Teyze ödememiş olacak diğer yandan belki iyi sürücüler tavan fiyattan çok daha düşük sigorta primi ödeyecek.

HABERTÜRK

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