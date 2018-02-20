Tüketici güveni şubatta hafif geriledi

Tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, ocakta 72,33 olan endeks değeri 72,25'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu dönemde yüzde 0,2 artarak 91,3'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 0,7 artarak 96,1'den 96,8'e ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 0,9 azalarak ve şubatta 75,3 oldu. Bu gerileme, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 1,9 düştü. Ocakta 26,2 olan endeks, şubat ayında 25,7'ye geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.