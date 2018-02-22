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Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak

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Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere mazot desteği sağlanacağını açıklamasıyla birlikte çiftçinin yıllık 30 bin TL’yi bulan mazot maliyeti 15 bin TL’ye kadar inmiş olacak.
Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak

Türkiye’nin pek çok bölgesinde çiftçilere devlet tarafından mazot desteği sağlanıyor. Çiftçiler, üretim yaptıkları süre boyunca mazot desteği yardımı alabilme olanağına sahip oluyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda çiftçilere güzel haberi verdi ve 23 Şubat 2018’den itibaren mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Böylelikle çiftçinin yıllık 30 bin TL’yi bulan mazot maliyeti 15 bin TL’ye kadar inmiş olacak.

CUMA GÜNÜ YATIRILACAK

Milli Tarım Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bu yıl ilk defa yüzde 50 mazot desteği ödemesi yapılacak. Tüm ödemeler çiftçilerin banka hesaplarına 23 Şubat Cuma günü yatırılacak.

15 BİN TL CEPTE KALACAK

Mazot desteğinin yarı yarıya çekilmesi ile tarım arazisinde ürün ekiminden hasadına kadar her şeyi mazotla yapan çiftçinin yıllık 30 bin TL’yi bulan mazot maliyeti de 15 bin TL’ye kadar inmiş olacak.

DESTEK İÇİN ÇKS KAYDI ŞART

Destekten yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması gerekiyor. Eğer kayıt yapıldıysa ilgili Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne iletilmesi gereken mazot desteği dilekçesinin onaylanmasının ardından çiftçiler mazot desteğini banka hesaplarına bağlayabiliyorlar. Ziraat Bankası tarafından yapılan ödemeler dâhilinde çiftçiler mazot desteğine ulaşabiliyorlar.

ÇİTÇİYE CAN SUYU OLACAK

Mazot maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması ile ilgili konuşan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan kuraklık nedeniyle bu yıl ciddi sıkıntı yaşadıklarını bu düzenlemenin çiftçi için can suyu olacağını söyledi.

DÖNÜM BAŞINA 5 LİRA

Mazotun sulamadan, tarlanın sürülmesine ve ekiminin yapılmasına kadar pek çok alanda hayati önem taşıdığına da değinen Buluşan, mazot desteğinin en düşük nadas tarafında olmak üzere dönüm başına 5 lira olacağını söyledi.

“BEKLENTİMİZ VERGİ İADESİ”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasınca (PÜİS), çiftçilere yarından itibaren verilecek mazot desteğine ilişkin, "Akaryakıt bayileri olarak beklentimiz, çiftçilerimizin kullanacağı mazotun akaryakıt istasyonlarından alınması ve çiftçilerimize mazot desteğinin vergi iadesi şeklinde verilmesidir" ifadesi kullanıldı.

YENİ ŞAFAK

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