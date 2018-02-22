Nisanda yürürlüğe girecek!Faturalar 350 TL düşecek

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, yürürlüğe girmesi beklenen Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği ile İstanbul’da yılda ortalama bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirasının cebinde kalacağını söyledi.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin'in Levent’teki deneyim merkezi fuHa İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, AB ülkelerinde 2015 yılından bu yana uygulanan ErP Yönetmeliği’nin Türkiye’de 21 Nisan’da yayımlanması beklenen yönetmelik ile uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Yönetmelikle Türkiye’de eski tür kombilerin üretilmesinin yasaklanacağını belirten Önder, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle yoğuşmasız, yani hermetik (konvansiyonel) kombi ve kazanların ithalatı ile üretimine yasak getirilecek. Bu cihazların yerini verimlilik değerleri daha yüksek, azot oksit (NOx), CO ve CO2 gibi atık gaz oranları daha düşük olan, piyasada ‘yoğuşmalı’ olarak bilinen kombi ve kazanlar alacak.

Eylül ayında yaptığımız basın toplantısında ‘Dinozor kombi tarih oluyor’, ‘Dinozor kombinizle vedalaşın’ demiştik. Bugün ise ‘Dinozor kombinizle vedalaşma vakti geldi’ diyoruz. O gün segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisini tanıtırken aslında 21 Nisan’daki bu yönetmelik değişikliğine de dikkat çekmiştik. Bu yönetmelik ile sezonsal verimlilik değeri yüzde 86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ithal edilemeyecek ve üretilmeyecek. Tüm pazar yoğuşmalı olarak tanımladığımız kombi ve kazan sınıfına kayacak."

Daikin olarak, yoğuşmalı kombi ve kazanlardaki geniş ürün gamı ve hibrit ürünleriyle bu değişikliğe hazır olduklarını ifade eden Önder, yoğuşmalı kombileri Türkiye’de üretmekle kalmayıp tüm dünyaya ihraç eden bir şirket olduklarını söyledi.

Önder, "Gururla söylüyorum ki Türkiye’de ürettiğimiz kombileri şu anda 25 ülkeye gönderiyoruz. Segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisi Türkiye ile aynı anda AB ülkelerinde satışa çıktı. Bundan 5 yıl önce 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız, geçen yıl itibarıyla 100 milyon doları aştı. Hedefimizde 2020 yılında 200 milyon dolara ulaşmak var. Yönetmelikleri beklemeden teknolojinin sunduğu bütün imkanları, inovatif bir şirket olarak kullanıcılarımıza yansıtırken istihdamdan ihracata ülkemize de değer oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU'DA TASARRUF ORANI 1000 TL'Yİ BULACAK"

Hasan Önder, kullanıcı ve çevre dostu cihazların Daikin’in "olmazsa olmazlarının" başında geldiğini ifade ederek, "Biz hep daha iyisi için çalışıyoruz. Bu yönetmelik değişikliklerini de daha iyisi için atılan adımlar olarak görüyoruz" dedi.

ErP Yönetmeliği’nin çevre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını, kullanıcıların bunu bizzat doğal gaz faturalarında göreceğini belirten Önder, şöyle devam etti:

"Bu yönetmelik sonrasında kombi almak, kombisini yenilemek durumunda kalan bir kullanıcı yoğuşmalı bir cihaz için bin TL fazla ödeme yapacak ama kullandıkça kazançlı çıkacak. Yoğuşmalı kombiler, içinde bulunan özel sistemlerden dolayı biraz daha pahalı görünebilir.

Ortalamalardan yola çıkarak bir hesap yaparsak, İstanbul'da yılda ortalama bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak. Hele de Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı bin lirayı bulacak. Soğuk kış şartlarında yıllık ortalama 2 bin metreküp doğal gaz tüketerek 2 bin 500 liralık doğal gaz faturası ödeyen bir kullanıcı, bundan sonra bin 500 liralık fatura ödeyecek, bin lira tasarruf edecek. Daha geniş düşünürsek, Türkiye’de şu anda 13 milyon 610 bin doğal gaz abonesi var. Zaman içinde yaşanacak kombi sahipliğini, yeni kombi alımlarını düşünerek her bir abonenin sadece 100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek, toplamda 1,36 milyar dolarlık tasarruf demek. Yılda 300 lira, 500 lira hem aile bütçelerimiz hem de ülke ekonomimiz için önemli rakamlar. Kazanan kullanıcı ve ülke ekonomisi olacak."

"TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ İTHALATINA ÖDEDİĞİ FATURA 16 MİLYAR DOLAR CİVARINDA"

Önder’in konuşmasının ardından Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Yöneticisi Hülya Dinçer’in yönetiminde bir bilgilendirme paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü Fahri Umut Ertür, takılacak bir kontrol cihazı ile tasarruf oranının yüzde 30-35’lere çıkabileceğini belirterek, "Türkiye’nin doğal gaz ithalatına ödediği fatura 16 milyar dolar civarında. Bunun en az 4 milyar doları da evlerde tüketilen doğal gazdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Konvansiyonel cihazlara getirilecek üretim ve ithalat yasağının halihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacağını bildiren Ertür, "Mevcut kombiler kullanılmaya devam edilebilecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise yoğuşmalı cihaz almak durumunda kalacak" dedi.

Daikin’in geniş bir yoğuşmalı ürün gamına sahip olduğunu, şu anda Daikin yoğuşmalı kombileri 3 farklı kapasitede pazara sunduklarını, fiyatı ile her bütçeye uygun yeni iki seriyi de bu yıl üretmeye başlayacaklarını belirten Ertür, Türkiye’de henüz zorunlu olmayan bazı yeni uygulamaları da devreye alacaklarını söyledi.