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Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

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Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu"nda enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

Bakan Zeybekci, "Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık" dedi

Forumda konuşan Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisine değinerek, "2017 yılında ilk üç çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Yine dünyanın en fazla ihracatını artıran ülkelerinden biri olduk. 2017 sonu itibariyle de son çeyrekte yüzde 6.3-6.5 aralığında bir büyüme ile yılı yüzde 7.1-7.2 gibi bir büyümeyle kapatacağız" dedi.

"Beklentimiz biraz daha yukarı olabilir" diyen Zeybekci, "Bizim dahil olduğumuz alanlarda, Avrupa Birliği, OECD, G-20 gibi toplulukların içinde bir numaralı hızlı büyüyen ülke olacağız. Bunu son derece makul bir bütçe açığı ve cari açıkla gerçekleştirmiş olacağız. Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık. Biz bu kabiliyetlerimizle, bu özelliklerimizle 2018 yılında da yine aynı şekilde, aynı büyüme hedeflerine ulaşacağız. İhracat ile ilgili beklentilerimiz son derece yüksek, özel sektör yatırımlarıyla ilgili beklentilerimiz son derece yüksek ve büyüme hedeflerimiz de yine aynı şekilde büyük ve üst düzeyde olacaktır" diye konuştu.

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