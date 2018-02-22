23 Şubat 2018 Cuma7 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:41Öğle 13:24İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.841 0.45
  • Altın: 161,853 0.23
  • Dolar: 3,7823 -0.12
  • Euro: 4,6622 -0.03

Tesla'yı sarsan olay!

»
Tesla'yı sarsan olay!
Elektrikli otomobilleriyle tanınan Tesla, kusurlu otomobil satışıyla gündeme geldi. Şirkete dava açıldı.
Tesla'yı sarsan olay! Tesla'yı sarsan olay! Tesla'yı sarsan olay!

Tesla'nın eski bir çalışanı, şirketin müşterilerine bilerek kusurlu araba sattığını, bunu amirlerine rapor edince de işine son verildiğini iddia etti. "Limon" olarak anılan bu arabaların arızalı olduğunun bilindiğini ama hiç bir önlem alınmadığını belirten çalışan, bu konuyla ilgili New Jersey başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adam Williams isimli kişi, Tesla'da yönetici olarak çalıştığını, kendi döneminde kusurlu ve kullanılmış araçların müşterilere satıldığını ve üst düzey yöneticilerin de bu durumdan haberi olduğunu iddia etti.

 

Öte yandan Tesla cephesinden gelen açıklamada ise, açılan davanın gerekçelerinin herhangi bir temele dayanmadığı, Adam Williams'ın tamamen iş performansından dolayı iş akdine son verildiği ve mevcut durumun karalama kampanyası niteliğinde olduğu belirtildi. Bu konudaki son sözü ise yargı söyleyecek.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tesla'yı sarsan olay!Tesla'yı sarsan olay!Elektrikli otomobilleriyle tanınan Tesla, kusurlu otomobil satışıyla gündeme geldi. Şirkete dava açıldı.
Şok iddia! Bile bile kusurlu oto satmışŞok iddia! Bile bile kusurlu oto satmışTesla kusurlu oto satışı iddiasıyla karşı karşıya! Limon adı verilen bu otomobilleri Tesla gerçekten satıyor mu?
Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması!Bakan'dan flaş trafik sigortası açıklaması!Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında uygulanan tavan fiyat uygulamasının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.
Bu da onların yerli otomobili! AnlaştılarBu da onların yerli otomobili! AnlaştılarYerli otomobil sadece Türkiye`nin hayali değil. Vietnam da kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapıyor. Üstelik bunun için yaptığı Ferrari tasarımları ile büyük ün kazanan İtalyan tasarım stüdyosu Pininfarina ile kontrat imzaladı.
Tamamen elektriklisi geliyorTamamen elektriklisi geliyorOpel ilk elektrikli Corsa modelini 2020 yılında piyasaya sürecek
Su yakan süper otolar!Su yakan süper otolar!Otomobilde benzin, mazot tarihe karışıyor. Devir elektrik devri. Ancak teknolojiye bu da yetmedi. Mühendisler suyla çalışan araba yaptı. Seat ve Audi, atık sudan yakıt üretti. ‘Su yakmıyor’ esprisi gerçek oldu: ‘Evet su yakıyor!’
  • Otomobillerden sonra sıra onlara geldi!13 Şubat 2018 Salı 13:04
  • Yürürlüğe girdi: Artık ceza kesilecek13 Şubat 2018 Salı 11:32
  • İkinci el'de büyük değişiklik13 Şubat 2018 Salı 08:30
  • Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayın12 Şubat 2018 Pazartesi 14:40
  • Tesla'dan flaş Türkiye kararı!12 Şubat 2018 Pazartesi 11:08
  • Yerli otomobilde ilk şehir belli oldu09 Şubat 2018 Cuma 13:55
  • Yılın en iyi otomobili belli oldu!08 Şubat 2018 Perşembe 14:47
  • Başkent'te dört kişiye bir otomobil08 Şubat 2018 Perşembe 14:32
  • Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor06 Şubat 2018 Salı 08:20
  • Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü02 Şubat 2018 Cuma 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri