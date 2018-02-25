İBB’de 22 bin kişiye kadro yolu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin sonuçlar belli oldu. Kadroya alınmak için başvuran 31 bin 131 taşeron işçiden, 22 bin 160 kişinin başvurusu kabul edildi.

Kadro kapsamındaki idarelerde çalışmak, kadro almak anlamına gelmiyor. KHK’nin 127’inci maddesi ile işçi kadrosuna geçiş için, Devlet Memurları Kanunu’ndaki devlet memurluğuna atanmak için aranan bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kadroya geçişlerde yaş ve öğrenim şartı aranmazken, şu koşullara sahip olmak gerekiyor:

“Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Bazı suçlardan mahkûm olmamış olmak. Askerlikle ilgisi bulunmamak. Görevi yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.” İl emniyet müdürlükleri tarafından yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında sakıncalı bulunan taşeron işçiler, kadroya alınmayacak.