28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Canlı yayına çıkarılan ayı sunucuya saldırdı

Rusya'da bir televizyon programına şov amaçlı çıkarılan ayı, canlı yayında aniden hırçınlaştı.

Bir eğlence ekibi, katıldıkları programa kostüm giydirdikleri ayıyı çıkarttı. Sahibiyle dans ettiği sırada kadın sunucu ayıya dokunmak istedi ancak ayı sert tepki gösterdi.

SUNUCUYA SALDIRDI

Kıskanç dişi ayı, kadın sunucuyu sahibinden kıskanarak bir anda saldırganlaştı. Kadın sunucunun saldırıya uğradığı görüntüler, kameralara yansıdı:

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