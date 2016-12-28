28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Canlı yayına çıkarılan ayı sunucuya saldırdı
Rusya'da bir televizyon programına şov amaçlı çıkarılan ayı, canlı yayında aniden hırçınlaştı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 12:40
Bir eğlence ekibi, katıldıkları programa kostüm giydirdikleri ayıyı çıkarttı. Sahibiyle dans ettiği sırada kadın sunucu ayıya dokunmak istedi ancak ayı sert tepki gösterdi.
SUNUCUYA SALDIRDI
Kıskanç dişi ayı, kadın sunucuyu sahibinden kıskanarak bir anda saldırganlaştı. Kadın sunucunun saldırıya uğradığı görüntüler, kameralara yansıdı:
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