17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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İzleyenleri kendine hayran bırakan minik hafız kız

Babasının okuduğu Rahman Suresi'ndeki yanlış okuyuşları anında tespit ederek düzelten minik kız çocuğu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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