16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
- İsrail'in yeni planı ortaya çıktıBaşbakan formülü açıkladı!Afrin için dilekçe yağıyor!Kritik görüşme!NATO'dan Türkiye açıklaması!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Milli güreşçimizden çılgın hareket!Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Kar küreme aracı gibi giden Audi!
Yoğun kar içerisinde büyük bir başarıyla giden Audi A5'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
16 Ocak 2018 Salı 15:21
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