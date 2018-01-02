02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
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Mermiyi böyle namluya sürüş görülmedi
Görüntüdeki kişi mermiyi namluya sürme işini adeta bir şova çevirmiş.
02 Ocak 2018 Salı 18:07
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