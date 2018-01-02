02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:33Akşam 17:54Yatsı 19:20
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.524 1.90
  • Altın: 159,263 0.28
  • Dolar: 3,7666 -0.42
  • Euro: 4,5380 -0.20

Mermiyi böyle namluya sürüş görülmedi

Görüntüdeki kişi mermiyi namluya sürme işini adeta bir şova çevirmiş.
Benzer Videolar
Küçük Gülden'in durumu iç acıtıyor
Küçük Gülden'in durumu iç acıtıyor
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Mantar toplayan vatandaş: Yerini kimseye söylemem
Mantar toplayan vatandaş: Yerini kimseye söylemem
Gençlik nereye gidiyor
Gençlik nereye gidiyor
Köprü araçların üzerine çöktü
Köprü araçların üzerine çöktü
Diriliş Ertuğrul'un kılıç ve baltaları böyle yapılıyor
Diriliş Ertuğrul'un kılıç ve baltaları böyle yapılıyor
Bonzai genç kızları bu hale getirdi
Bonzai genç kızları bu hale getirdi
Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı
Emniyet Müdüründen koruculara drone ile tatlı ikramı
Otobüste doğum kamerada!
Otobüste doğum kamerada!
Kendisini sanal aleme fazla kaptırınca böyle düştü
Kendisini sanal aleme fazla kaptırınca böyle düştü
Köpekbalığı inek yedi!
Köpekbalığı inek yedi!
Rize'de akılalmaz olay!
Rize'de akılalmaz olay!
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri