29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Mersin'de selde böyle sürüklendiler
Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Kentteki ana yollar su baskınına uğradı. Yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi ise sel sularına kapıldı. Biri bayan 2 kişi güçlükle yolun karşısına geçebildi. Su ve sel baskını nede
29 Aralık 2016 Perşembe 11:31
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