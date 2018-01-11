11 Ocak 2018 Perşembe24 R.Ahir 1439
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Narkoz etkisiyle öyle bir şey yaptı ki..

"Gelin çiçek derelim" performansı kahkahaya boğuyor.

Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle şarkı söyleyen hastanın görüntüleri tıklanma rekorları kırıyor.
 

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