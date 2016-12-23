Bazı Fikir ve Görüşlerim

* Nükleer santrallara karşı mısın… Dünyada ve Türkiye’de karşıyım.
* Gerekçen nedir… Bizim kültür ve teknik seviyemiz onların güvenliğini sağlamaya yeterli değildir. Bir savaşta, düşmanların hedefi olabilirler.
* Ermenistan’ın hududumuza yakın bir yerindeki külüstür nükleer santrali bizi de tehdit ediyor mu. Ediyor.
* 2016 yılının sonuna yaklaşırken dünyanın ve insanlığın durumunu nasıl görüyorsun… Sadece kötü değil, çok kötü görüyorum.
* İslam dünyasının durumu nasıl… O da çok kötü.
* Gerekçelerin nedir… İyi veya kötü olmanın İslamî, Kur’anî, Nebevî, hikemî (bilgelikle ilgili), ahlakî kriterleri (ölçütleri) vardır. Onlara dayanarak kötü diyorum.
* İyi ve kötü olmanın aklî delilleri ve kıstasları yok mudur… Akıl kaynak değildir, vasıtadır.
* Aklı ihmal mi edelim… Hayır ikmal edelim, iyi bir eğitimle güçlü kılalım, olgunlaştıralım. Akıl yeterli değilse anlayamaz, hizmet edemez.
* Türkiyenin durumunu beğeniyor musun… Beğenmiyorum. Bir Müslüman olarak bugünkü durumu beğenmem mümkün değildir.
* Kendimizin, toplumumuzun, ülkemizin, dünyanın, insanlığın iyi olması için ne yapmak lazım… Topyekun bir ıslah (iyileştirme) plan, program ve projesi yapmak ve bunu hayata uygulamak lazımdır.
* Her Müslüman öncelikle kendini ıslah etmelidir… Sonra ailesini… Sonra çevresini… Sonra içinde yaşadığı toplumu… Ülkesini… Bütün insanlığı… Yani ıslah genel olmalıdır.
* Bu ıslah plan, program ve projesini kimler yapacak… Gerçek alimler, arifler, ziyalılar, sorumlular, hükema (bilgeler) yapmalıdır.
* Şu anda böyle bir proje var mı… Maalesef yok.
* Niçin bir ıslah projesi yapılamıyor… Müslümanlar Ümmet olmaktan çıkmış, birliklerini yitirmiş ve cahil kalmışlardır.
* Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz İslam dini dünya bakımından bizden ne istiyor… Dünyayı bir Darülislam ve bir Darüsselam haline getirmemizi istiyor.
* Bunu yapabilir miyiz… Olup olmaması Allahın takdirine bağlıdır. Bizim bu yolda bütün cehdimizle, gayretimizle, imkanımızla, enerjimizle planlı programlı şekilde canla başla çalışmamız gerekir.
* Din iman Şeriat ahlak elden gidiyor mu… Gidiyor değil, bir dereceye kadar gitmiş bile.
* Genel ve topyekun ıslah plan, program ve projesini şu seksen milyonluk Türkiye’de hakkıyla hazırlayabilecek kaç kişi çıkar… İnşaallah sekiz kişi çıkar… Bu sekiz kişiyi bulmak ve projeyi onlara hazırlatmak gerekir.
* Bunu yapmak için para lazım mıdır… Lazım değildir. İşin içine para ve menfaat girerse, sekiz değil, seksen bin adam çıkar ve meseleyi mıncıklayıp ayağa düşürürler.
* Abdülkadir Geylanî, Hüccetü’l-İslam İmam Gazalî, İmam Rabbanî gibi kimseler, yüz yılda bir değil, bin yılda bir çıkar. İslam dünyasına onlar gibi çok büyük kimseler lazımdır.
* İslam dünyasının yüksek, vasıflı, güçlü insanlar yetiştirecek medreseleri ve mektepleri var mıdır… Yoktur.
* İngiltereyi İngiltere yapan kurum hangisidir… Öncelikle Eton koleji ve benzeri mekteplerdir.
* Türkiyede ve İslam dünyasında Eton ayarında İslam kolejleri var mıdır… Bir tane bile yoktur.
* Açılmasını istediğiniz İslam mektebi Eton koleji ayarında mı olmalıdır… Kesinlikle hayır!... Etondan üstün olmalıdır… Dünyanın birinci mükemmel okulu olmalıdır.
* Son elli yılda elli bin yeni cami inşa eden Müslümanlar böyle bir okul açamadılar.
* Bugün böyle bir okulun niyeti bile yok.
* Tarihte, İslam okullarının üstün olduğu zamanlar var mıdır… Vardır. Endülüs’teki, Bağdad’taki İslam okulları Hıristiyan, Yahudi okullarından çok üstündü.
* Bu işi ben yaparım mı demek istiyorsun… Hayır öyle bir iddiam yoktur. Konuyu yazıyorum, teklif ediyorum, temenni tasavvur ve tahayyül ediyorum. Ciddî ve vasıflı müteşebbislere rapor yazabilirim.
* Böyle bir mektep açabilmek için neler lazımdır: (1) Dünya çapında süper bir müdür… (2) Süper idareciler… (3) Süper muallimler kadrosu… (4) Süper öğrenciler… (5) Hepsinden önce süper müteşebbis(ler). (Sıradanlarla olmaz.)
23.12.2016
23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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