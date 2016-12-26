26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Selçuk çıkınca goller sıralandı

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Aziz Üstel

C­İM-BOM dün gece Alanyaspor’un karşısında sezonun en farklı galibiyetini aldı. Alanyaspor, Süper lig’in en zayıf takımlarından biri olabilir. Ancak süratli ve genç futbolculardan oluşan bir kadrosu var. Dişe diş mücadele ediyor ama dün geceki Galatasaray ile başa çıkması mümkün değildi. Galatasaray birbiri ardına goller atarken, çok güzel hücum organizasyonları da gerçekleştirdi. Özellikle Wesley Sneijder’ın mükemmel oyunu yaptığı üç asist ve attığı gol futbol adına birbirinden güzel hareketlerdi.

Galatasaray golleri ikinci yarıda buldu. Bunun bir nedeni de Selçuk’un çıkmasıydı. Selçuk topla çok fazla oynayan, Galatasaray’ın hızlı hücuma kalkmasını engelleyen bir futbolcu. Nitekim o çıktıktan sonra Galatasaray ani ataklarla Alanyaspor kalesine gitti ve üst üste goller buldu. Galatasaray’ın attığı goller kadar kaçırdığı yüzde yüz goller de var. Eğer bu pozisyonlar da gol olsaydı, herhalde lig tarihinin en farklı sonucunu görürdük dün gece.

Takımın orta sahasına bir an önce Tolga’nın dönmesi şart. Onun yerini dolduracak futbolcusu yok Sarı-Kırmızılılar’ın. Galatasaray ligin ikinci yarısında Tolga ve De Jong’la, Selçuk’un da daha hızlı oynamasıyla gol yollarını daha rahat açacaktır sanırım.

Eren, Galatasaray’ın aradığı santrafor değil şu an için. Gelecekte ne olur bilinmez. Ancak şu an için yeterli olmadığı kesin. Bu arada ona da fazla top geldiğini söyleyemeyiz. Eren çok iyi kafa vurabilen bir futbolcu. Ne yazık ki, istediği ortalar bir türlü gelmiyor.

Galatasaray’ın elbetteki en büyük sorunu savunması. Mutlaka iyi bir stopere ve sağbeke ihtiyacı var. Eğer bu eksikler giderilmezse, Galatasaray ligin ikinci yarısındaki maçlarda goller yemeye devam eder. Çünkü şu anda savunmada oynayan oyuncuların adam paylaşmasında ve hava toplarında büyük zaafları var.

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