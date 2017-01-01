Hepimiz hayat asansöründeyiz!

Lütfü Oflaz / Star Gazetesi

Her başlayan gün kendisi için yeni bir başlangıç mıdır yoksa bir son mudur, nasıl bilebilir ki insan?

Senin için dönüm noktası olacak, yaşamında yeni bir sayfa açacak bir gün ile karşılaşabilirsin.

Örneğin yoksul bir insanken, başına talih kuşu konup zengin bir insan olabilirsin.

Karınca incitmez bir insanken, bir anlık öfkene yenilip katil olabilirsin.

O gün, ondan sonraki yaşamının başlangıcı olur.

Ya da türlü kılıklara bürünmüş Azrail ile karşılaşabilirsin; o gün yaşamının sonudur.

Doğan her gün kim bilir nelere gebe, kim bilir ne sürprizlerle doludur.

Her sabah bir bilinmez yoldur yürüdüğümüz.

O sabah o bilinmez yola iktidar sahibi bir insan olarak çıkabilirsin.

Ama bir darbe, bir ihtilal ve bunlara benzer şeyler sonucu iktidardan düşebilirsin.

O sabah o bilinmez yola servet sahibi bir insan olarak çıkabilirsin.

Ama hesapta olmayan bir felaket, bir ekonomik deprem, diyelim ki borsadaki çakılış, diyelim ki kumar tutkun ve bunlara benzer şeyler sonucu servetini yitirebilirsin.

O sabah o bilinmez yola güzellik timsali bir insan olarak çıkabilirsin.

Ama bir kaza, bir yangın ve bunlara benzer şeyler sonucu tarifsiz çirkinleşebilirsin.

O sabah o bilinmez yola sıhhat timsali bir insan olarak çıkabilirsin.

Ama bir kaza, bir felç ve bunlara benzer şeyler sonucu ömür boyu tekerlekli sandalyeye, yatağa mahkum olabilirsin.

Bir gün içinde iktidarından olan liderler yok mu dünyamızda?

Bir gün içinde servetinden olan zenginler yok mu dünyamızda?

Bir gün içinde güzelliğinden olan göz kamaştırıcı yıldızlar yok mu dünyamızda?

Bir gün içinde sıhhatinden olan dev sporcular yok mu dünyamızda?

Günlerin ne getireceğini kim bilebilir?

Ve kim bilebilir yılların ne getireceğini?

Bilebilir miydik 2016 yılında ülke ve dünya çapında kaç insanı yitireceğimizi?

Bilebilir miydik 2016 yılında ülkeyi ve dünyayı sarsacak kaç olayla karşılaşabileceğimizi?

Bilebilir miyiz 2017 yılında ülke ve dünya çapında kaç insanı kaybedeceğimizi?

Bilebilir miyiz 2017 yılında ülkeyi ve dünyayı sarsacak kaç olayla karşılaşabileceğimizi?

Bir yıl bir bilinmez yolda 365 gün yürümek değil midir?

İşte bu bilinmez yolda yürüyüp geldik 2017’ye.

Bir hayali gerçekleştirdiğimiz 2000 yılının üzerinden tam 16 yıl geçti.

Benim yaşıtlarım için 2000 yılına ulaşmak güzel bir hayaldi.

2000 yılı bizim için adeta uzaydaki bir gezegen gibiydi.

2000 yılına ulaşmak, yeni bir gezegene ayak basmak gibi bir şeydi.

Çünkü 2000 yılı yeni bir bin yılın başlangıcını görmek demekti.

Geçtik 2000 yılına ulaşmayı, 2017 yılını bile gördük işte.

Şu anda 64 yaşında bir insan olarak daha ne kadar yaşarım, daha neler yaşarım kim bilir?

Ne kadar yaşayacağımızı ve neler yaşayacağımızı, sadece her insanın hayatını bir roman gibi yazan Allah bilir.

Bu romanı o başlattığı gibi, ne zaman ve nasıl isterse o bitirir.

Ve işte bugünden itibaren yine çıktık 365 günlük bir bilinmez yola.

Yaşam ile ölüm, sağlık ile hastalık, barış ile savaş, başarı ile başarısızlık, mutluluk ile mutsuzluk gibi birbirine zıt daha birçok şeyin arasında gidip gelen hayat asansöründeyiz bir bakıma.

Eğer bu yıl, bu bilinmez yolculuğumuz sırasında, bu zıtlıklardan olumlulara daha fazla rastlarsak ne mutlu bize.