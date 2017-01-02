Teröriste yataklık eden zihniyet

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Önce farklılıkların altını çiziyorlar. Tekrar tekrar...

"Onlar şöyle, bunlar böyle..."

Sonra o farklılıklar derinleştirilip ayrılık haline getirilmeye çalışılıyor.

Özel eğitimli sosyal medya hesapları ve fetöcüler derhal devreye giriyor ve kışkırtma hızlabüyüyor.

Tabii her türden gerzekliği, ezikliği, nefreti "ideolojik duruş" sananlar da var. Onlar da bu kirli atmosfere gaz verdiğinde vakit tamam oluyor.

Terör o zaman hiç gecikmeden vuruyor.

Tam o fay hatlarının üzerine üzerine vuruyor.

Öyle yıllar, aylar gerekmiyor bunun için.

Artık her şey birkaç gün içinde olup bitiyor.

***

Ölüyoruz, yaralanıyoruz, kahroluyoruz...

Ama uyanıyor muyuz?

Bu soruya cevap vermeden önce...

Durup hatırlayalım...

13 Kasım 2015'teki Paris'teki Bataclan konser salonuna saldırıyı hatırlayalım...

Düşünün...

Hâlâ yüz kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıyı kaç teröristin gerçekleştirdiği kesinleşmedi. Güvenlik güçlerinin baskınında içeride iki terörist öldürüldü fakat görgü tanıkları beş altı kişiden bahsediyor.

Biliyorsunuz; o günkü saldırılardan sonra Fransa'da herkes teröre karşı devletin yanında toplandı; büyük bir cephe oluşturdu.

Haydi Fransızları geçtim...

Bizim sosyal medyada da hemen "Kalbimiz Paris'le birlikte çarpıyor", "hepimiz Parisliyiz" sloganları yükseldi.

***

Peki böyle durumlarda bizde ne oluyor?

Mesela yılbaşı gecesi Reina'ya terör saldırısından sonra ne oldu?

"Hepimiz Parisliyiz" tayfası ile "kahrolsun yılbaşı" tayfası hemen sosyal medyaya girip birbirilerini hırpalamayı, itmeyi kakmayı sürdürdüler ve bir yandan da devleti hedef aldılar.

Özellikle Gezici şiddet ve alçaklığın Twitter'da yeniden hortlaması üzerinde durmaya değerdi.

Şimdi söyleyin bana...

Türkiye'yi terör yoluyla istedikleri yöne sevk etmeyi amaçlayanlar için bundan elverişli bir atmosfer olabilir mi?

Eminim, o teröristi Reina'ya gönderenler bu itişme kakışma halimize bakıp ellerini ovuşturmuştur.

Resmi açıklamalara bakılırsa, terörist kaçmış.

En berbat olanı şu ki...

Terörist zihinlerimizden de firar etti.

Terör bugünden yarına durmaz...

Ama ne olur, teröre yataklık eden zihniyet artık son bulsun!