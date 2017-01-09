M. Şevket Eygi



YÜZDE yüz yerli ve millî bir otomobil sanayiine sahip olmaması Türkiye’nin büyük bir ayıbı ve eksikliğidir.

Kendi menfaatleri için ülkemizi böyle bir sanayiden mahrum eden birtakım süper zenginleri ve holdingleri kınıyorum.

Heves için birkaç bin otomobil yapmakla bu eksiklik kapatılamaz. Güney Kore gibi, bütün dünyaya ihracat yapan bir sanayi gerektir bize.

Otomobil sanayiinde kısa zamanda Koreye rakip olmalıyız.



Türkiyenin dünya çapında bir otomotiv sanayiine sahip olması için üç adam lazımdır:

Birincisi: Bir Porsche,

İkincisi: Bir Bugatti.

Üçüncüsü: Bu ikisini birlikte çalıştıracak, gereken sermayeyi emirlerine verecek bir devlet adamı.

İlk ikisini bulmak çok zordur. Bırakın 80 milyonluk Türkiyede, yedi milyarlık insanlık aleminde bile böyle iki kişi bulunmuyor.

Üçüncüsü, mümkündür. Yeter ki, istesin, harekete geçsin.

Bugatti ve Porsche yoksa, onların yapacağı işi yapacak iki süper insan bulunabilir.

Bunların Türkiye’den çıkacağını sanmam. Dünyayı arayıp taramalı ve bulmalı.

Efsanevî ücretler ödeyerek yabancı futbolcu satın alıyoruz da, otomotiv sanayii için niçin adam ithal etmeyecekmişiz?



***

İstanbul’a ve Marmara bölgesine kar yağdı, hayat felce uğradı. Rusya Federasyonuna bağlı Yakutistan Cumhuriyetinde yaşasaydık, soğuk komasına girerdik. Oranın başkenti Yakutsk’ta kış ortalaması eksi 52 imiş!.. Bu soğuğa rağmen hayat tıkır tıkır işliyormuş. Okullar ve üniversiteler açık… Devlet daireleri açık… Otomobiller ve uçaklar çalışıyor… Ticaret ve iş hayatı yürüyor…



***

Pencere kenarlarındaki karları küreyip, aç kalan kuşlar için ekmek kırıntısı, buğday, bulgur, pirinç koymanızı tavsiye ediyorum… Merhametli olunuz ki, Allah da size rahmetiyle muamele buyursun. Allah’ın rahmetine, kuşların yeme olan ihtiyacından daha muhtaçsınız. Sakın ihmal etmeyiniz.



***

Ülke şehit haberlerinden, terör facialarından yıkılıyor. Bizim pagan ahlaklı medya en âdisinden müstehcen yayın yapıyor, azdırıcı kudurtucu iğrenç resimler basıyor. Filanca karı sevgilisinden hamile kalmış… Filanca futbolcu striptiz barını kapatmış… Feşmekan oyuncu makyajsız yakalanmış… Falancanın külotu düşmüş… Şu malumenin omuz askısı kopmuş memesi görünmüş… Utanmazlar!..Allahın laneti üzerlerine olsun!..



***

Kendilerini çok sofu, çok dindar, çok sâlih, çok muttaqi zanneden bazı kimselere: Sandığınız gibi değilsiniz, çünkü elinizde imkan olduğu ve yapmanız gerektiği halde emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmıyorsunuz. Nehy etmediğiniz, kötülemediğiniz, kınamadığınız, protesto etmediğiniz azgınlıklar yüzünden genel bir afet geldiği zaman siz de yanacaksınız.



