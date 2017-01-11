Ahmet Kekeç / Star

İdari yapı değişikliğini “rejim değişikliği” diye sunan ve yalan söylemeye utanmayan, referandumda “evet” oyu kullanacaklara peşinen “hain” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta, “Ne olacağını göreceksiniz?” diye gözdağı vermişti.

Gördük...

Meclis’in önüne yığdıkları nümayişçilerle rezalet çıkarmaya kalkıştılar.

Başrollerde bu tür gösterilerin olmazsa olmaz figürleri...

FETÖ nümayişlerinin kadrolu protestocusu Mahmut Tanal, PKK cenaze törenlerinin “aranan ismi” Sezgin Tanrıkulu, muhtemel bir İran-Türkiye savaşında İran’dan yana olacağını söyleyen “illegal tape yayıncısı” Eren Erdem, katıldığı televizyon programlarında cam çerçeve indirip sehpa yumruklayan Aykut Erdoğdu. Ve diğerleri...

Topladıkları küçük bir kalabalıkla Meclis’e yürüdüler...

O Meclis’in içinde olmaları, karşı çıktıkları anayasa değişikliğine yasal çerçevede itiraz etmeleri gerekiyordu. Rezalet çıkarma yolunu seçtiler...

Kemal Bey’e daha etkili bir muhalefet yöntemi bulmalarını öneriyorum:

Provokasyonlarınız halkta bir karşılık bulmuyor. Meclis’i kararından vazgeçirecek mekanizmalara sahip değilsiniz. Türkiye’nin kaderinde etkili olduğunu düşündüğünüz “zinde güçleri” göreve çağıracak yüzünüz kalmadı. Baykal’ın FETÖ’ye selam çakan içi boş konuşmalarından da sonuç çıkmayacak.

Meclis’in önüne hendek kazın...

Daha caydırıcı olacaktır!

Tuncelili Celal

Eskiden “Adanalı Celal” vardı ve “helal” nümayişiyle karşılanırdı.

Şimdi “Tuncelili Celal” var ve fena halde can sıkıyor.

Hayır, CHP’lilerin değil, mahalledeki arkadaşların canını sıkıyor. Niyeyse!

Mutemet bir “yandaş”, Celal Kılıçdaroğlu’nun yazdıklarını iğrenç ve mide bulandırıcı bulmuştu.

Bir başka mutemet çıktı, “Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun tuhaf ve edepsiz açıklamaları, ahlak ve aile konuları için ibretlik vakadır. Ben utanıyorum!” diye yazdı, T24 adlı siteden de kocaman bir “aferin” aldı.

Niye utanıyor bu arkadaşlar, anlayabilmiş değilim.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aile ve mahremiyet tanımayan edepsiz çıkışları karşısında da aynı utancı duymuşlar mıydı? “İğrenç ve mide bulandırıcı” bulmuşlar mıydı? Bunu yazıya dökmüşler miydi? (Mesela, bir hanımefendi için, “Altına yatıyorlar, altına” demişti. Hiç yüzü kızarmamıştı.)

Celal Kılıçdaroğlu, hangi mahremiyeti ihlal ettiğini bilmediğimiz açıklamalarında şunları söylüyordu: “Abim laf kalabalığını bıraksın, dibindekilere baksın. Danışmanı FETÖ’den alınıyor. Bu danışmanı önerenin Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan olduğu basında çıktı... FETÖ’cü Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ı CHP’li belediyelere pazarlayan da Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan’dır. (...) Darbe gecesi ben ailemle sokakta vatanım için mücadele ederken, seni aradığımda ‘korkmana gerek yok, bilgim var’ dedin. Bildiğin neydi? (...) Bir aile toplantısında, daha genel başkan olmadan önce, ‘Deniz Baykal gidecek’ dedin mi, demedin mi? Cevap ver.”

Bu açıklamaları “ahlak ve aile konuları için ibretlik” bulan arkadaşımız bir gazeteci...

Diğeri de (yani, “iğrenç ve mide bulandırıcı” diyen arkadaşımız da) bir gazeteci...

Bir Batı ülkesinde olsa peşine mutlaka “gate” sözcüğünün ekleneceği açıklamalar (ifşaatlar), ilginçtir, bu iki gazetecinin ilgisini çekmiyor. Hakikaten ilginç.

Daha önce iki kez yazdım.

Bu üçüncü olsun:

Doğan Medya Grubutetikçilerinin ve bizim arkadaşların itibarsızlaştırmak için yarıştıkları açıklamalarında Celal Kılıçdaroğlu iki önemli gerçeği faş ediyordu:

BİR- Kemal Kılıçdaroğlu Baykal’a yönelik “kaset komplosu”nu biliyordu. (Aile yemeğinde bunu ağzından kaçırmış, Baykal’ın gideceğini söylemiş.)

İKİ- Darbeden haberdardı. (Haberdardı ve sığındığı evde darbenin ne yöne evirileceğini izliyordu. Kardeşini de,‘korkmana gerek yok, bilgim var’ diye temin etmeye çalışıyordu.)