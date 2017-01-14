OHAL’de anayasa yapmak ve 18 yaşa seçilme hakkı

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete



Siyaseti ciddiye almazsanız, dayanağınızı kaybeder, boşlukta kalırsınız. Bunun da ötesinde asker-sivil bürokrasinin siyasete müdahalesine zemin hazırlamış olursunuz. Buna rağmen zaman zaman gücü ellerinde bulunduranların siyasette, “Ben yaptım oldu” mantığı ile hareket ettikleri de kimsenin meçhulü değil. Bunun yanında muhalefetin iktidar kanadından gelen her teklife karşı çıkması, ağır eleştiriler sergilemeleri de siyasetin verimli işlemesinin önündeki engel olarak duruyor. Muhalefetin eleştiri, yanlışlara dikkat çekeme görevi vardır ve önemlidir. Ama eleştiri ile birlikte neyin neden yanlış olduğunun, doğruyu göstererek ortaya konulması lazım. Böyle hareket edildiği takdirde muhalefet doğruların hâkim olmasına katkıda bulunabilir.



Son günlerde yaşanan iki olay ile yukarıda dikkat çekmeye çalıştığım hususları örneklendirmek istiyorum. Bunlardan birincisi seçilme yaşının 18’e indirilmesidir. Bu hususa daha önceki iki yazımda dikkat çektim. Seçilme yaşının 18’e indirilmesinin uygulama imkânın yok denecek kadar az olduğuna, ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmadığına dikkat çektim. Bunu yaparken 18 yaşındaki bir genç kızımız ve delikanlımızın henüz 12 yıllık zorunlu eğitimini ya tamamlamamış ya da tamamlamış bile olsa henüz bir iş sahibi olmadığı için adaylık yarışında bir varlık gösteremeyeceğini hatırlatmıştım. Bu arada bir delikanlı zorunlu eğitimi bitirmiş, babasının işinde çalışıyor olsa bile askerlik görevini yapmamış olacağına da dikkat çekmiştim. Denebilir ki, 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz erkeklerden ibaret değil, kızlarımız için askerlik mecburiyeti söz konusu olmadığına göre onlar adaylık yarışında boy gösterebilirler. O zaman da söz konusu uygulama erkek ve kızlarımız arasında bir ayrımcılığı gündeme getirir. Tüm bunları bir kenara bırakarak seçilme yaşını 18’e indiren düzenlemede aynı maddeye, milletvekili adaylığı için müracaat edecek 18 yaşındaki delikanlıdan askerlikle ilişiği olmadığına dair bir belge getirmesi şartı getirilmiş. Yani, anayasada seçilme yaşı 18’e indiriliyor olsa da fiiliyatta bir gencimizin 21-22 yaşından önce milletvekili adayı olması mümkün değil. Böyle olunca seçilme yaşının 18’e indirilmesinin mantığını birleri izah etmelidir. Kısacası, dostlar alışverişte görsün mantığının bir tezahürü olarak görülüyor bu değişiklik. Birileri seçilme yaşının 18’e indirilmiş olmasının çok sınırlı bir uygulama imkânı olsa da ne sakıncası var diye sorabilir. Sakıncası yok ama faydası da yok. Dikkat çekmeye çalışacağım ikinci konu ise bazı çevrelerin Olağanüstü Hal uygulaması devam ederken anayasa değişikliği yapmanın doğru olmayacağı iddiaları. Olağan bir dönemde anayasa değişikliğinin daha uygun olacağını söylemek ile olağanüstü dönemde anayasa değişikliği yapılamaz demek çok büyük farklılık arz ediyor. Bu iddialara karşı iktidar kanadından, “OHAL’de anayasa yapılır” karşılığı veriliyor. Derdim ne iktidar destekçiliği ne de muhalefet karşıtlığı yapmak. Sadece, siyasette adil olmak gerektiğine, yapılan eleştirilerin yanında doğru olduğuna inanılan görüşlerin de ortaya konulması gerektiğidir. Söz gelimi ‘OHAL’de anayasa yapılmaz’ diyenlerin darbe dönemlerinde darbeciler tarafından emir komuta zinciri içinde yapılmış anayasaya da itiraz etmeleri gerekirdi. Darbe dönemlerinde yeni anayasa yapılması gündeme geldiğinde seslerini çıkarmamış olanların bugün halkın oyu ile TBMM’de bulunan partilerin anayasa değişikliği yapmalarına ‘OHAL’de anayasa yapılmaz’ diye karşı çıkmaları inandırıcı bir yaklaşım olmuyor. Bu tür inandırıcılıktan uzak eleştiriler ister istemez siyasilerin halk indinde itibar kaybına yol açıyor. Bu tutum yaygınlaştığı takdirde de siyasete güven ve ilgi azalıyor. Bu ise sistemin temellerinin dinamitlenmesi anlamına geliyor. Bu noktada özelliklede son 14 yıl boyunca yakın zamana kadar ülkede OHAL söz konusu değildi ve sürekli olarak yeni sivil bir anayasa yapılması gündemdeydi. Ne var ki, bugün OHAL’de anayasa yapılmaz diyenler olağan dönemlerde de yeni anayasanın hazırlanmasına gerekli desteği vermediler. Sadece kendi kafalarındaki anayasanın hayata geçmesi, eski anayasanın büyük oranda korunması mücadelesi verdiler.



