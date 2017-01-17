Para Tuzağı

M. Şevket Eygi



SIRADAN bir avam Müslümanı için para ile ilgili fıkhî problemler, hükümler, fetvalar, ruhsatlar vardır. Seçkin ve kâmil Müslümanı bunlar fazla ilgilendirmez. Çünkü onun parayla, pulla ilgisi yoktur.



* Merhum muallim Seyyid Mahir İz hoca, öğretmenlik maaşı ile geçinirdi. Her ay maaşını alınca, peşinen kırkta birini zekat/sadaka olarak verirdi.



* İnsanları, bu arada Müslümanları aldatmak konusunda şeytanın en büyük âleti paradır, maldır, zenginlik hırsıdır.



* İnsan para ve mal tuzağına düşmeyegörsün, bir daha çıkamaz.



* Para, mal, zenginlik bağımlılığı, eroinden bin kat daha şiddetli, tehlikeli ve helâk edicidir.



* Bağlılarını kaz gibi yolan, inek gibi sağan kimseler şeyh değil, müteşeyyihtir.



* İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Tarikata hizmet edecek kimselerin; para, mal, zenginlik konusunda çık sıkı bir eğitime tabi tutulmaları gerekir.



* Gördüğüm, tanıdığım bütün büyükler, paracı ve malcı değildi.



* Salih zenginler fakir yaşar.



* Parayı kenz etmek, istiflemek depolamak haramdır.



* Sâlih zengin, yiyen değil, yedirendir.



* Âdil zengin, işçilerine yedirdiğinden yer; muttaqi zengin, işçilerine iyi yemekler yediren, kendisi mütevazı yemekler yiyendir.



* En kötü sarhoşluk, para mal zenginlik sarhoşluğudur. Öldüklerinde ayılırlar ama iş işten geçmiştir.



* Mesken, yazlık, binit, mefruşat, giyim kuşam, yeme içme. seyahat, konaklama konusunda lükse ve israfa, gurur ve kibre sapan haddi aşan zenginler; salih ve sofu kimseler değil, fasık facir ve günahkar kimselerdir.



* Rohingya Müslümanları katl edilirken, İslam dünyası yanıp yakılırken burada keyflerine bakan, zevklerine zevk katanlar, ulvî Müslümanlar mıdır, süflî Müslümanlar mı?



* Ucuz, basit, mütevazı, sade yemekleri beğenmeyen, bunlara şükr etmeyen kimseler nankördür.



* Büyükler bulamayınca şükr eder, bulunca ikram ve tasadduk edermiş.



* Azgınların bolluk, lüks, israf içinde yaşamaları keramet değil, istidractır.



* Nimetlere şükürsüzlük, o nimetlerin zevaline sebep olur.



* Bilenlerle bilmeyenler bir değildir.



* Allah’ın verdiği nimetleri, parayı, malı bölüşen, ikram eden, sadaka veren salih kimsedir.



* Salih kimse ihlaslı kimsedir. İnsanlar kendisi için “Bu ne cömert ve iyiliksever kimsedir” desinler diye veren kimsenin, ihlassız olduğu için yüzü üzerine sürüklenerek Cehenneme atılacağına dair (Sahih-i Müslim’de) hadis vardır.



* Salih Müslüman, komşusu aç gecelerken, kendisi tok sabahlamaz.



* İnsanlar ve Müslümanlar para, mal, zenginlik ile imtihan ediliyor. Bu sınavı başarı ile verenlere müjdeler olsun.



* Uçmak büyük bir fazilet değildir. Asıl fazilet, iki ayağını yere sımsıkı basarak; Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun bir hayat sürmektir.



* Takva ve hikmet sahipleri, altın buzağı kurumlarının gölgesinden bile geçmez.



* Ribacılar Allahü Tealaya ve Resulüne (Salat ve selam olsun ona) savaş ilan etmişlerdir. Tevbe edip ribadan vaz geçmezlerse akıbetleri iyi olmaz.



* Para, mal, zenginlik gurur ve kibir getirir. Gurur ve kibir sahipleri zelil ve makhur olur.



* Sanma ey hâce ki, senden zer ü sim isterler

Yevme lâ yenfau’da kalb-i selim isterler.



* Şeddeli bir eşşeğin iki yanında iki küfe… Küfeler altın gümüş lira dolar euro elmas zümrüt yakut dolu… Bunların o eşşeğe ne faydası olur ki…



* O kimsenin parayla pulla malla olan muamelatını öğrenirsem, onun ne mal olduğunu, ciğerinin kaç para ettiğini sana söylerim.



* Helalin hesabı, haramın azabı vardır.



* «Kişinin namazı ve orucu sakın sizi aldatıp zarara sokmasın. Siz onun parayla olan muamelâtına bakınız.»



* Allah’ım bize rızık genişliği, yeterli geçim rahatlığı ver. Bizi para esiri olmaktan, zenginlik uğrunda günaha girmekten, aşırılıklardan ve azgınlıklardan koru. Bizleri infak eden şâkir kullarından eyle.

