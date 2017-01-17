Direne direne değil aslan sütü içe içe kazanacak!

Lütfü Oflaz / Star Gazetesi

CHP yöneticileri, anayasa değişikliğiyle getirilmesi hedeflenen cumhurbaşkanlığı sistemine geçit vermeyeceklerini söylüyor.

Hatta bazı CHP’liler “Gerekirse Meclis’ten çekiliriz; sine-i millete döneriz” şeklinde iddialı laflar ediyor.

CHP buna benzer iddialı lafları daha önce de sarf etmişti.

CHP yöneticileri, Ergenekon davası nedeniyle tutuklu olan iki CHP milletvekili Meclis’e getirilip yemin ettirilmezse, tüm CHP milletvekillerinin de yemin etmeyip sonuna kadar direneceğini söylemişlerdi.

Peki onların böylesine iddialı laflarına Tayyip Erdoğan ne demişti:

“Bakın görürsünüz bunlar tükürdüklerini yalayacaklar” demişti.

Nitekim çok geçmeden Tayyip Erdoğan’ın bu dediği aynen gerçekleşmişti.

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP milletvekilleri Meclis kürsüsüne tıpış tıpış gelip yemin etmişlerdi.

Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi tükürdüklerini yalayıvermişlerdi.

Acaba Tayyip Erdoğan “Bunlar tükürdüklerini yalayacaklar” derken neden bu kadar emindi?

Çünkü biliyordu ki CHP böylesine bir direniş sergileyemez.

CHP sadece boş teneke gürültüsü çıkartır; başka da bir halt edemez.

İşte şimdilerde getirilmek istenen cumhurbaşkanlığı sistemine karşı CHP’nin sergilediği de boş teneke gürültüsünden başka bir şey değildir.

Bu CHP kim direniş kim?

Bu CHP kim sine-i millete dönmek kim?

Çünkü gerçek anlamda sine-i millete dönmek demek, milletvekilliğinden de istifa etmek demektir.

Milletvekilliğinin sağladığı tüm ballı olanaklardan vazgeçmek demektir.

Mustafa Kemal Atatürk, direnişi örgütleyip Kurtuluş Savaşını başlatmak için sine-i millete döndüğünde istifa ederek üniformasını çıkartmış ve o üniformanın kendisine sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçmiştir.

CHP milletvekilleri “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” deseler de onların Mustafa Kemal gibi davranamayacakları bilinmektedir.

Dünya alem biliyor ki, CHP milletvekilleri istifa edip milletvekilliğinin kendilerine sağladığı ballı olanaklardan asla vazgeçmeyeceklerdir.

Nitekim CHP milletvekilleri maaşlarına ballı zamlar, ballı emeklilikler ve bunlara benzer ballı olanaklar içeren teklifleri Meclis’te tam kadro desteklemektedir.

Onların “Sine-i millete döneriz” demeleri özde değil sözdedir.

Zaten CHP aslan sütü içe içe “Ne olacak bu memleketin hali” deyip rakı masasında memleketi kurtaranların partisidir!

Tek başına iktidara gelen partiler karıncalar gibi çalışırken, CHP Ağustos Böcekleri gibi yan gelip yatanların, yattığı yerden de ötenlerin partisidir!

CHP emekçilerin, fakirlerin, çaresizlerin, kimsesizlerin yaşadığı yerlerin yolunu bile bilmiyor.

CHP milletin çoğunluğuyla iç içe yaşamıyor.

Hal böyleyken siz bu CHP’den sine-i millete dönmesini bekliyorsunuz.

Ondan getirilmesi hedeflenen yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçit vermeyecek çapta bir direniş bekliyorsunuz.

CHP milletvekillerinin Che Guevara vari bir direniş göstermesini istiyorsunuz.

Yahu CHP’nin direne direne değil aslan sütü içe içe kazanacağız diyenlerin partisi olduğunu bilmiyor musunuz?!

Onlar kendilerine “aslan sosyal demokratlar” dese de onların aslanlıkla ilişkilerinin aslan sütü içmekten ibaret olduğunu bilmiyor musunuz?!