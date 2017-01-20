Ayetleri kafana göre yorumlayamazsın!

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Allah’u Teâlâ insanların birbirlerinden anlama kapasitesi olarak farklı yaratmıştır… Kimi bir meseleyi bir çırpıda anlarken kimileri anlamak için defalarca okumak zorunda… Bu herkes tarafından bilinen bir durumdur… Bazen bir mesele anlatılır, bir bakmışsın ki herkes farklı anlamış… Oysaki sizin anlamalarını istediğiniz şeyler çok farklıdır…

Sizin sözünüzün birileri tarafından yanlış ya da eksik anlaşılması size ya da dinleyene maddi ya da manevi zarar verebilir… Zaten bütün kavgaların ana sebebi yanlış anlaşılmalar değil midir?

İşte böylesine kargaşaların yaşanmaması için Allah’u Teâlâ kitabında geçen 6.236 tane ayetin tam istediği gibi anlaşılması için biz peygamber göndermiş ve peygambere itaat etmemizi emretmiştir:

“(Resulüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

De ki: Allah'a ve Resul’üne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. [1]

De ki: Allah'a ve Resul’üne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ululemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.”[2]

Evet…

6236 ayetin hepsini elbette ki anlayamayız… Bazı ayetler vardır, herkes tarafından çok kolay anlaşılır… Kime sorarsanız sorun, aynı cevabı alacağınız ayetler de vardır, onlarca farklı anlaşılabilecek ayetler de vardır, sadece İslam âlimlerimizin anlayacağı ayetler de vardır… Bu durumda hata yapmamanın en güzel yolu, bir ayet okumak istediğimizde;

- “Güvenilir bir tefsir eşliğinde okunmalı”

- “Buna rağmen anlaşılmazsa başka güvenilir tefsirlere müracaat edilmedi, daha da olmadı ilmine güvenilen bir âlime sorulmalı…” Ama asla kendi kafamıza göre yorumlamamamız gerekir…

Peygamberimizin en yakın dostu, vahyin gelişine şahit olan Ebu Bekir radıyallahu anhu bakın ne söylemiş bu konuda;

“Kur’an’ı kendi görüşüme göre yorumlarsam hangi gök beni gölgeler, hangi yer beni taşır!”

Oysaki eğe bir kimse kuranı peygamberimize danışmadan yorumlaması caiz olsaydı bu kesinlikle Ebu Bekir radıyallahu anhu olurdu… Ama şeytan bu insanları kandırdı ve ekranlara çıkartıp Kur’an’ı kendi kafalarına göre yorumlama modasını öğretti… Allah şeytanın bu şerrinden kitabını ve bizleri korusun…