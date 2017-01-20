Ve bugün..

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Bugün Cuma. Cumanızı tebrik ediyorum. Bugün 20 Ocak 2017. Bugün 2 önemli gelişme var: Biliyorsunuz, Anayasa değişikliğinde sona gelindi. İçeride en önemli hadise bu. Dışarıda, ABD başkanlık seçiminde de sona gelindi. Trump bugün yemin ederek göreve başlıyor. Trump’un göreve gelmesi Dolar’ın geleceği, NATO, Ortadoğu politikası ve FETÖ’ye, PKK ve PYD’ye karşı izleyeceği politika açısından bizi ilgilendiriyor.

Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesinin önünde görünen bir engel yok. Tabi bunun ardından referandum süreci başlayacak.. Mart ayı sonuna kadar sürecek yeni bir süreç için herkes meydanlarda olacak..

AK Partinin en büyük şansı, gücü, bu işin sonunda millete sorulacak olmasında.. Son kararı millet verecek. Bu vesile ile siyasiler milletin önüne gidecek..

Referandum sonucu da büyük ölçüde belli. Bir sürpriz beklenmiyor.. Ve tabi ardından bu değişikliklerle ilgili yeni bir süreç başlayacak..

Aynı dönemde Trump’ın göreve başlamasının hemen ardından yapacağı atamalar büyük önem taşıyor. Bunun piyasaları nasıl etkileyeceğini göreceğiz.. Amerika’daki lobilerin bu süreçte nasıl bir tavır içine gireceğini göreceğiz.. Bakalım birlikten ayrılmak isteyenler bu süreçte ne yapacaklar..

ABD’deki bu yönetim değişikliği NATO’yu ve AB’yi nasıl etkileyecek. ABD’deki seçimler, AB’nin geleceğini nasıl ekleyecek. AB’deki çözülme sürecinin ABD’ye yansıması ne yönde olacak.

ABD’nin Türkiye ve İslam dünyası ile ilişkisi büyük bir önem taşıyor. Tabi bu konu ister istemez ABD’nin İsrail politikası ile de iç içe.. ABD’nin Rusya ve Çin’le ilişkisi, başta Meksika olmak üzere Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkeleri ile ilişkisi büyük önem taşıyor.

Trump’ın ipleri ele alıp bu konularda adım atması zaman alabilir.. Onun için Trump’ın ilk 3 ayını beklemek gerek.

Ankara, bu gelişmeler karşısında Gülen’in ve yeni yönetimin Gülen politikasının ne yönde bir şekil kazanacağını görmek isteyecek.

Ankara sadece Gülen değil, aynı zamanda ABD’nin PKK ve PYD ile ilişkisinden ciddi bir şekilde rahatsız.

Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkisi aynı zamanda NATO’yu da, hatta NATO’nun geleceğini de yakından ilgilendiriyor..

Trump; NATO çevrelerini de, AB çevrelerini de rahatsız eden açıklamalar yapmaktan çekinmiyor..

Trump eğer FETÖ’nün üzerine gidecek olursa bu CIA’yı ciddi şekilde rahatsız edecek.. CIA, FETÖ’ye desteğini geri çekecek olursa başta Yunanistan olmak üzere, diğer Avrupa ülkeleri ve ABD etkisindeki, FETÖ’ye destek veren dünyadaki birçok ülke de politikalarını yeniden gözden geçirecek..

Bu arada şuna dikkat edelim. FETÖ ve Türkiye’ye karşı bütün unsurlar, Referanduma kadar topyekun saldırıya geçecekler. Öyle görünüyor. Tabi bu onların planı. Ekonomik, sosyal, siyasal her türlü yolu deneyecekler. PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ gibi bütün işbirlikçi unsurları sahaya sürmeye çalışacaklar. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. Onların bir planı varsa Allah’ın da bir hükmü vardır ve galip olacak olan O’dur..

Bakın bu Dolar manipülasyonu bu işin arkasındaki kirli ilişkileri göz önüne serdi. Dolar tartışma konusu hale geldi. Sadece Dolar değil, o derecelendirme kuruluşları, LIBOR, IMF, Dünya Bankası, hepsi tartışma konusu oluyor. Yani keskin sirke küpüne zarar veriyor.

Dolar aşırı değer kazansa da, değer kaybetse de Amerikan sistemi bundan zarar görür. Aşırı değer kazanması, Amerikan ihracatını ya da Amerika’dan ithalatı sınırlandıracaktır. Amerikan Doları değer kaybetmeye başlarsa Dolardan kaçış başlayacaktır ki, o zaman Doların nerede duracağını kimse kestiremez.. Eğer Dolar aniden yüksek oranda değer kazanırsa, aynı şiddetle, şok düşüşler yaşaması kaçınılmaz. O zaman da bu döner yine Dolar’ı vurur.

Sonuçta bize hayır gibi gelen şeyde Allah şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir..

Burada tek bir gerçek var: İmtihan oluyoruz.

Size ilginç birkaç son dakika haberi vereyim: Yeni keşfedilen bir güve türüne ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’ın adı verilmiş. Güve, California Üniversitesi Entomoloji Müzesi’nde böcek koleksiyonlarını inceleyen Dr. Vazrick Nazari tarafından keşfedilmiş. Uzmanlar, bu güvenin “diğerlerinden çok farklı” olduğunu fark etmiş. Yapılan inceleme sonrası bunun “hiç bilinmeyen bir tür olduğu” anlaşılmış. BBC Türkçe’nin haberine göre Dr. Vazrick Nazari, “sarı tüyleri ile dikkat çeken” bu hayvana, Trump’ı çağrıştırdığını söyleyerek ‘Neopalpa donaldtrumpi’ adını koyduklarını açıklamış. İyi mi!

Bu arada; AB ülkelerine ait 9 uydu birden arızalanmış. Türksat onlara destek veriyormuş.. Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) bağlı Galileo uydu ağındaki uyduların atomik saatlerinde üst üste arızalar meydana gelmiş. Olacak şey mi? N’oluyor bu Avrupa’ya! Baksanıza İtalya’da çığ düşüyor 30’dan fazla insan hayatını kaybediyor bu arada..

Bir haber daha, Biden, hani şu Amerikalı bakan Davos’ta konuşurken, “Dünya liderliğimizi sürdürmeliyiz” derken elektrikler kesilmiş. ABD başkan yardımcısı sıfatıyla son kez Davos Zirvesi’ne katılan Biden’ın konuşması sırasında yaşanmış bu talihsiz olay. Hay Allah. Sahi n’olacak bu ABD’nin, AB’nin hali.. Selam ve dua ile..