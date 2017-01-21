M. Şevket Eygi



*Siyasal İslam ve İslamcılıklar mozaiği gelişmesinde, Türk Kürt, Sünnî Alevî, dindar laik kamplaşmalarında Kripto Yahudilerin büyük rolü ve tuzu biberi bulunmaktadır.



*Kemalizm ve Türkçülük ideolojilerinin babalarından biri Tekin Alp takma ismiyle kitaplar yazan Moiz Kohen’dir.



*Bu adam kitaplarından birine “Kahr olsun Şeriat!” başlıklı bir bölüm koymuştur.



*Hiçbir gerçek Müslüman Türk, İslama ve Şeriata düşmanlık etmez.



*Moiz Kohen Tekin Alp’i rehber edinenlerin burunları pislikten kurtulmaz.



*İslamî kesimde beş vakit namaz kılan, Ramazanda oruç tutan (veya tutar görünen), çocuklarını Kur’an kursuna gönderen Gizli Yahudiler bulunmaktadır.



*Gizli Yahudilerin bir kısmı siyasal İslam’ın rantlarını yemektedir.



*Onların bir kısmını adlarından, soyadlarından anlamak ve teşhis etmek mümkündür.



*İslama, İslam kültür ve medeniyetine yabancılaşmış ism ve resm Müslümanlarına bu gerçekleri anlatmak çok zordur, belki de pratikte imkansızdır.



*Ahlaksız ve hain bazı satılmış yarı mühtediler, G. Y.’ler tarafından islamın içinin boşaltılması misyonuyla vazifelendirilmiştir.



*Büyük sayıda Kürt Yahudisi son bir asırda ortadan kayboldu. Bunlar Müslüman oluverdiler.



*İslamî kesimin ve islamî hareketin içine bazı G. Y. Kırımçaklar, Tatlar, Meşhed Yahudileri karışmıştır.



*Kendilerini Müslüman gibi gösteren Karaimler vardır.



*Kendilerini Alevî gibi gösteren bazı kimseler gerçek Alevî değil, G. Y.’dir.



*O çok ünlü zatın kesinlikle G. Y. olduğu isbat edilmiştir ama bunu bazılarına anlatmak mümkün değildir.



*Türkiye’nin Sünnî Müslüman çoğunluğu kasıtlı olarak birbirinden kopuk binlerce parçaya ayrılmış, Ümmet birliği Müslüman geçinen bazı hainlere berhava ettirilmiştir.



*Şirk, küfür ve nifaka, Tağuta, İslam düşmanlarına hizmet eden bazıları, Sünnî Müslümanlığı kaldırmak, onun yerine içi boşaltılmış Tarihsellik ve Tatiliye mezhebini hakim

kılmak için sinsice ve açıkça çalışıyor.



*Osmanlı devlet-i aliyyesi ve hilafeti Şeriat ve Tarikat kanatlarıyla yükselmiş ve hizmet etmişti. Şimdi G. Y.’ler emirlerindeki münafıklara tarikatları yıkma ve sindirme vazifesini vermişlerdir.



*G. Y.’ler bazı tarikatlara sızmışlar ve onları Şeriat dairesi içinden çıkartmaya çalışmaktadır.



*Ehl-i Sünnet ve Cemaat Fırka-i Nâciye dairesi içindeki tarikatlara ve tasavvufa düşman olmak, onları tekfir etmek şeytanî bir beyinsizliktir.



*Yakın tarihimizin karalık zulüm devirlerinde İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete; en büyük hizmetleri Sünnî şeyhler ve tarikatlar yapmıştır.



*Mezhepsizlerin ve reformcuların baş tacı ettikleri o Farmason sarıklı, Kahirede yaşadığı yıllar boyunca Müslüman mahallesinde değil, Yahudi mahallesinde oturmuştur.



*Çok uğraştılar, çok didindiler, çok zulm ve baskı yaptılar ama İslam’ı kökünden kazıyamadılar. Şimdi, dinde reform, dinde değişiklik, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam,

İslam Protestanlığı ile İslamın içini boşaltmak istiyorlar.



*Okullardaki mecburî din kültürü dersleri dehşetli bir aldatmacadan ibarettir.



*Küfür, nifak, sapıklık cephesi Müslümanları şehvetle, müstehcen yayınlarla, kadın ve kızlarla, Feminizmle bozmaya çalışıyor.



*Küfür ve nifak medyası Müslüman halkı alabildiğine dünyaperest yapmak için uğraşıyor.



*1950’lede, 60’larda tepkili bir toplum olan, yetersiz de olsa emr-i mâruf ve nehy-i münker yapan islamî kesimi büsbütün tepkisiz hale getirdiler.



*AB ve BOP kriter ve standartlarına uymadığı için Ehl-i Sünnet kitaplarını basmıyorlar… (Kimler…)



*Dini içinden yıkmak isteyen münafıklar, İslama taban tabana zıt ve aykırı (…zm) ideolojisi ile dinimizi bağdaştırmaya ve uzlaştırmaya çalışıyor.



*Birtakım habisler, politikanın dışında ve üstünde tutulması gereken İslam’ı siyasete alet etmek istiyor.



*Bu coğrafyada İslam Ehl-i Sünnet ile kaim olmuş ve ayakta durmuştur. Ehl-i Sünnet çökünce, Ehl-i Sünnet düşmanları da enkaz altında kalacaktır.

