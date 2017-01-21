ÖNCE HUZUR

Orhan Karataş / Ortadoğu Gazetesi

MHP'nin siyasette normalleşme sağlayacak, toplumsal gerginliği azaltacak, fiili durum garabetini ortadan kaldıracak adımlar atması, anında sonuç verdi. AKP artık burnunun dikine gitmek yerine, MHP'ye kulak veriyor. Uyarılarını dikkate alıyor ve hayata geçiriyor. Sonuçta kazanan ülke oluyor. Bu siyaset sürdürülürse, yakın bir zamanda diğer alanlarda da çok olumlu gelişmelerin yaşanacağını ve bu zor ve sıkıntılı dönemin daha kolay atlatılacağını hep birlikte göreceğiz.

HER YANLIŞ YENİ YANLIŞI DOĞURDU

Türkiye'nin bu kadar amansız bir kuşatmaya alınmasının sebebi, ülkeyi 14 yıldır tek başına idare edenlerin güdük zihniyetidir. Gerçekçi, ülke ve bölge şartlarına uygun milli ve yerli politikalar yerine, saplantılarla, hiçbir temeli olmayan heves ve hesaplarla yanlış üzerine yanlış yapılmıştır. FETÖ terörünün bu kadar ileri gitmesinin, PKK ihanetinin can yakmasının, IŞİD belasının başımıza yağmur gibi yağmasının altında AKP'nin yetersizleri vardır ve bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Her yanlış bir sonraki yanlışın yolunu açmış, terör örgütlerini azdırmış ve zıvanadan çıkarmıştır.

YIKIM DURDU

Bu yanlışlar karşısında AKP'yi uyaran, yol gösteren, doğrunun bulunmasını sağlayan parti MHP olmuştur. Nitekim, AKP önce yanlışta direnmiş, ama bu yolun sonunun ihanet olduğunu görmesi uzun sürmemiştir. MHP'nin uyarılarını dikkate alarak, daha milli ve tutarlı bir politika izlemesiyle birlikte, yıkım durmuş, ihanet frenlenmiştir. Yılların ihmaliyle azan terörü bastırmak elbette kolay olmayacaktır. Buna bir de bütün kurumların, ama özellikle güvenlik ve istihbarat kurumlarının FETÖ gazabına uğraması ve içinin boşaltılmasının eklendiğini unutmamak gerekiyor. Türk devleti güçlü ve kudretlidir. Bütün bunlar aşılır. Yeter ki, niyet doğru olsun ve samimiyet gösterilsin. Nitekim, kısa zamanda toparlanmanın mümkün olduğunu sonuçlarıyla birlikte görmeye başladık.

YENİ DÖNEM

Yeni dönemde en önemli sonucun terörle mücadelede alındığını söylemek mümkündür. PKK ihanetinin şehirleri ele geçirme ve bir kalkışma başlatma girişimleri sonuç vermemiş, bu hainler bastırılmış ve önemli ölçüde sindirilmiştir. Bu kararlılığın devam etmesi durumunda topyekün imha olmaları fazla uzun sürmeyecektir. FETÖ terörü ile çok hassas bir mücadele yürütülüyor. Ancak Büyükelçi suikastı daha çok mesafe alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan bu ihanet takımının siyasi ayağı ile ilgili henüz hiçbir şey yapılmadığını da unutmamak gerekmektedir.MHP'nin sağladığı olumlu iklimle birlikte buna da sıranın geleceği yönündeki ümidimizi devam ettiriyoruz. IŞİD'le mücadele de ise çok daha girift bir mücadele veriliyor. Bu kanlı örgütün en azından sınırlarımızdan uzak tutularak etkisinin azaltılması için içeride ve dışarıda çok kritik adımlar atılıyor. Fırat Kalkanı operasyonu sadece IŞİD terörünü bastırmak için değil, PKK-PYD kalleşliğinin önünü kesmek için de hayati önemdedir. Bu operasyon aynı zamanda bütün bu terör örgütlerinin asıl sahiplerine, Türkiye üzerinde hesabı olan bütün kalleşlere de verilen bir cevaptır. Bu sebeple de her ne pahasına olursa olsun başarıyla sonuçlandırılması şarttır.

MUTLAKA KARŞILIK VERİLMELİYDİ

Reina saldırısı terörle mücadeledeki etkinliği kırmak ve terör örgütlerini cesaretlendirmek için planlanmış bir hamleydi. Mutlaka karşılığının verilmesi ve bu hamlenin boşa çıkarılması gerekiyordu. Saldırganın sağ yakalanması ve sorgulanması birçok açıdan çok büyük önem arz etmektedir. Hangi yolu izleyip, hangi taktiği geliştirirlerse geliştirsinler terör örgütlerine hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmayacağı, kimsenin yanına kalmayacağı gösterilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, istihbarat örgütlerimiz ve milletimiz için büyük bir moral olurken, bütün terör örgütlerine ve onların arkasındaki asıl sahiplerine de büyük bir gözdağı verilmiştir. Nitekim, bu kararlılığın ve başarının sonuçları anında sahaya da yansımıştır. Bugüne kadar IŞİD'le mücadelede Türkiye'yi kasıtlı biçimde yalnız barakanlar, hatta bu kanlı örgütün direnebilmesi için silah yardımı dahil her türlü imkanı sunanlar, birden bire çark etmişler ve havadan da olsa operasyonlara başlamışlardır. Her zaman aynı kural işliyor. Güçlü olan kazanıyor ve haklı çıkıyor. Türkiye nihayet gücünü göstermeye başlayınca bütün dengeler yeniden oluşmaya başlamıştır. Türkiye üzerinde hesabı olanlar, bundan sonuç alamayacaklarını görünce, çark edip bu defa da sureti haktan görüneceklerdir. Bunu işaretleri geliyor ve yakın zamanda sonuçları da ortaya çıkacaktır.

ANAMUHALEFETE NE OLUYOR?

Yıllarca terörle mücadele etmek, teröristi caydırmak yerine, masa kurup şeref görüşmeleri yaptılar. Taşları toplayıp itleri saldılar ve sonra da çıkıp bunu itiraf ettiler. Neyse ki, bu ülkenin MHP gibi bir partisi var. Her zaman olduğu gibi, yine ülkeyi felaketten kurtarmak için görev üstlenmiş ve huzurun yolunu açmıştır. Fiili durum garabetinin bitmesiyle birlikte büyük bir rahatlama ve normalleşme sağlanacağı kesindir. MHP farkının teröristleri, bu ülkeyle ve milletle meselesi olanları çok rahatsız etmesini anlıyoruz da, anamuhalefeti niye bu kadar tedirgin ettiğini bir türlü izah edemiyoruz.