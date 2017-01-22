Riekerink galibiyeti rakibe hediye etti

Aziz Üstel / Star

Galatasaray’ın bir an önce Riekerink'i alt yapıya göndermesi şart. Her maçta çok kritik hatalar yapıyor. Karabükspor karşısında yapması gereken, Josue'yi çıkarıp Eren'i oyuna alarak 4-4-2'ye dönmesi ve böylece gol yollarını açmasıydı. Nedense bunu yapmadı ve Galatasaray'daki sistemsizlik, takımın bir türlü öne geçecek golü atmasına engel oldu. Sonuçta da adam paylaşma konusunda geri dörtlünün yaptığı büyük bir hata sonucu topu ikinci kez ağlarında buldu, galibiyeti Karabükspor'a hediye etti.

Galatasaray ne kadar transfer yaparsa yapsın, kimi alırsa alsın, ne yazık ki bu futbolculardan yararlanabilecek bir düzen kurmaktan aciz bir altyapı hocası ile başarılı olması mümkün değil.

Maçın 84. dakikasında Riekenink'in aklı başına geldi, Eren'i oyuna sokup 4-4-2'ye döndü. Ama bu ancak 10 saniye sürdü. Çünkü Hakan Balta. ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bazen uğraşırsın, çabalarsın ama hiçbir beklentin gerçekleşmez. Dün geceki maç bunlardan biriydi. Hakem Cüneyt Çakır bir penaltı uydurdu, ilk yarı skronunun 1-1 olmasını sağladı. Ardından Galatasaray kendi akıl almaz hataları yüzünden yenilgi golünü de ağlarında buldu. Karşılaşmanın 86. dakikasında Karabükspor az daha üçüncü golü buluyordu ama direkler Sarı-Kırmızıları kurtardı.

Futbolccuları eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü ne takımda doğru dürüst bir düzen var, ne de futbolcular oynatılmaları gereken yerde oynatımıyor. Eğer Galatasaray dün 4-4-2 oynasaydı çok daha rahat goller bulabilir, istediği gibi galip gelebilirdi. Josue'nin ne kadar kötü oynadığını artık görmeyen kalmadı. Buna rağman Sneijder'in yokluğunda onu oynatmanın anlamı yok. Çünkü Galatasaray, Eren'i 11'de kullanıp, 4-4-2 ile maçı lehine çevirebilirdi ve Josue'ye hiç gerek kalmazdı.

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan dün geçmiş maçlara oranla daha çalışkandı. En azından saklanmadı geri paslarla takımı durdurmadı ve Galatasaray tek golünde de asistini yaptı..

Sezonu takıma az gelen bir altyapı hocası ile götürmeye çalışan Galatasaray'ın, bu sonucun ardından hala şampiyonluktan söz etmesi bana göre mucizelere kaldı.