Türkiye için dev bir adım!

Yiğit Bulut / Star

TBMM’den geçen anayasa paketi, “vesayet odaklarının” çatırtısının her yerden duyulmasını sağladı…

Sayın vekillerimiz yolu açtı ve “ana soruyu” halk cevaplayacak… Emeği olan herkese, bir vatandaş olarak, sonsuz teşekkürler…

Sevgili dostlarım, Halk yani BİZLER, ülkemizi her alanda geri almak adına GEREĞİNİ yapacağız… Hayırlı olsun… Türkiye’de “halk iktidarının tesis edilmesi yolunu” açan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, bir vatandaş olarak, en içten duygularımla teşekkür etmek istiyorum…

Tekrar hayırlı olsun… Yaşasın, halk iktidarının tesis edildiği, tam bağımsız, güçlü, cihanşümul, büyük Türkiye…

Ortak paydamız; Emperyalist dış-iç odaklara karşı Yeni Türkiye

Ortak paydamız; Emperyalist dış-iç odaklara karşı Yeni Türkiye

Eski bir arkadaşımla konuşuyorum, aynen şunu söylüyor; emperyalist hedeflere karşı kurtuluş savaşı kaldığı yerden devam ediyor… Mutlaka etmeli…

Yanımızdakiler devam ediyorlar; 2003’ten sonra yeniden başlayan, 2008’de hızlanan ve 2014 sonrası her alanda “en noktasına” giden kurtuluş savaşımız sonucu; coğrafyamız, ülkemiz, milletimiz ayağa kalkıyor…

Sevgili dostlar, bunları söyleyenler “farklı siyasi görüşlere sahip” ve tam olarak farkında olmasalar da, ÖZÜNDE hepsi aynı şeyi söylüyorlar… Bu noktada aklıma şu soru geliyor; emperyalist odaklara karşı aynı hedefe koşan bizler, neden bazen ayrı olduğumuzu düşünüyoruz ve “tek hedefte” birleşemiyoruz?

Sevgili dostlarım, cevap çok zor değil; aramıza sızan “bazıları”, yapılanı “bozmak” üzerine buraya yerleştirilirken, üzerlerine de insanımızı kandıracak “kılıflar” geçirilmiş… Ve işin en üzücüsü bugün “emperyalist iç-dış odaklara” karşı en büyük savaşı verenler, “muhalefet yapıyoruz” görüntüsünde “içimize sızdırılanlar” tarafından durdurulmaya, karalanmaya, yaptıkları küçük görülmeye çalışılıyor…

Sevgili dostlarım, Hepimiz “KARA PROPAGANDA”dan kendimizi kurtarmalı ve TEK GERÇEĞİ görmeliyiz; BUGÜN TÜRKİYE SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI VERİYOR… Erdoğan yolu açıyor, arkasından her alanda ilerliyoruz…

Evet, her alanda! ÜRETİM, EKONOMİ, SAĞLIK, DIŞ POLİTİKA, MİLLİ SAVUNMA ENDÜSTRİSİ... Bu savaş, “BİZ” olma savaşı ve hangi görüşten olursak olalım HEPİMİZE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER düşüyor…

Sonuç: Hepimizin tek bir ortak paydası var; içeride-dışarıda YERLEŞİK DÜZEN ve taşeronlarına karşı bu mücadelede yer almak… GERÇEK tek ve görmesini bilenler için ORTADA! Haydi yıllarca “X, Y, Z” kılığına girip, bu ülkeyi DIŞ EFENDİLER ve İÇ TAŞERONLARI’na peşkeş çekenlere karşı “yola çıkanlara” katılalım… BU ÜLKE, BU COĞRAFYA, BU MİLLET, BU DEVLET, BU ÜMMET BİZLERİZ!

Son söz: PAYDAMIZ ORTAK VE ÇOK NET; YENİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZ İLE YENİ GÜÇLÜ, BÜYÜK, ÜRETEN, DİK DURAN TÜRKİYE’Yİ KURMAK! BU SAVAŞI BAŞLATAN LİDER VE TAKİPÇİLERİNE, HER KADEMEYE, DESTEK OLMAK! BU BAĞLAMDA TBMM’DEN GEÇEREK HALKIN YANİ BİZLERİN ÖNÜNE GELEN “CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ” ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ! HALK OLARAK GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…

YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ…

YOLUMUZ AÇIK, AMACIMIZ MÜBAREK OLSUN!