Kötü ve İyi Haberler

M. Şevket Eygi



HEM kötü, hem iyi haberlerim var. Önce kötüleri sayayım:

1. Ayak sesleri duyulan büyük İstanbul ve Marmara depreminde, dayanaksız çürük binalarda oturanlara kötü haberlerim var. Henüz vakit varken, büyük ihtimalle yıkılacak ve felaketlere sebep olacak o binaları terk etsinler.



2. Devamlı olarak fazla yemek yiyenlere, midelerini haddinden fazla dolduranlara, lüks ve pahalı lokantaların müdavimlerine kötü haber: İsraf ediyorsunuz, israf günahtır, ileride bir sürü hastalık tepenize binecek, perhiz yapın biraz.



3. Alaca bulaca, zilli, pembeli, morlu, davullu zurnalı, rengarenk, gökkuşağı gibi, bana bakın bana şeytanî tesettüre bürünen kadınlara: Bu kıyafetiniz İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırıdır. Bunu terk edin, şer’î tesettüre bürünün. Bu öğüde kulak vermezseniz, ileride çok sıkıntılar çekersiniz.



4. Namaz kılmayan Müslümanlara: Beş vakit namaz İslam dininin beş temel şartından ikincisidir. Namazsızlık çok büyük bir eksikliktir. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız namaza başlayınız ve onu dosdoğru kılınız. Şer’î bir özrünüz yoksa farz namazlarını cemaatle kılınız.



5. Ben benben deyip duran gururlu ve kibirli benlik sahiplerine, nefs-i emmâre kölelerine: Benliğinizle savaşınız, nefs-i emmare derekesinden nefs-i levvame derecesine yükselebilmek için ne yapmak gerekiyorsa yapınız. Aksi takdirde benlik sizi mânen öldürecektir. O sizi Cehenneme sürüklemeye uğraşıyor. Ne zaman farkına varacaksınız…



6. Cep telefonu bağımlılarına: Bu bağımlılığın sizi köleleştirdiğini, akıl ve ruh hastası ettiğini bilin ve kurtulmak için gerekenleri yapın. Telefon manyaklığından kurtulma rehabilitasyon tedavisi uzun sürer, bunu göze alın.



7. Trafik kullarını çiğneyen trafik magandalarına: Müslümansanız, size şunları söylerim: İslamda bir yol hukuku vardır. Bu hukukun kurallarına uyun. Trafik eşkıyalığı yapmayın.



8. Mü’minler küçük Deccallara ve Büyük Deccala karşı olmalıdır. Deccal sevgisi küfre köprüdür. Bu konuda fazla yazmayacağım. Düşünün, kendinizi kötü sevgilerden kurtarın.



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İyiliklerle ilgili birkaç müjde:

1. AllahuTeala bir iyiliğe 700 katına kadar ücret ve ödül vermektedir. Elinizden geldiği kadar iyilik yapın. Müslümanlara yapın, gayr-i Müslimlere yapın, hayvanlara ve doğaya yapın. Siz karlı çıkarsınız. Şu soğuk günlerde pencere kenarına ekmek kırıntısı, bulgur, buğday koyun, aç kuşları doyurun.



2. Günahlarına tevbe edenlere müjde: AllahüTealaTevvab’tır, tevbeleri kabul eder. O Afuvdür, Kerimdir, afvetmeyi sever. Tevbe edin, ıslah yoluna girin, size vaad edilmiş ilahî afvı kazanmak için sebep ve vesilelere yapışın.



3. Öğrenilmesi kadın erkek her Müslümana farz olan ilmihalinizi ve İslam ahlakını öğrenin ve bu bilgileri hayata geçirin. Çok ama çok karlı çıkarsınız.



4. Faydalı, güvenilir, doğru din kitaplarını okuyun. Öğreneceğiniz bilgiler sizi uyaracak, aydınlatacaktır.



5. Cemaat, tarikat, hizip, fırka, parça asabiyetini, holiganlığını, militanlığını, fanatizmini bırakın ve Ümmet şuuruna sahip olun; uhuvvet-i imaniyeye, ittihad-ı İslam’a hizmet edin.



6. Çocuklarınızı iyi Müslüman, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetiştirin. Onlara ilmihal dersleri aldırın. Buluğ çağından sonra namaz kılan kimseler olmaları için çok çalışın. Onları iyi yetiştirirseniz, ölümünüzden sonra yaptıkları iyilikler sizin de defterinize yazılır, sadaka-i cariye olur. Allah saklasın kötü yetişirlerse, onların yaptıkları kötülükler, onları iyi yetiştirmediğiniz için size de zarar verir.

